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獨裁者怕被笑？《勤政的亡國君》遭下架　矢板明夫：越禁越想挑戰

▲中國上個月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》傳出已遭全面下架。（圖／翻攝自網路）
▲中國上個月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》傳出已遭全面下架。（圖／翻攝自網路）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來，一本由已故中國歷史學家陳梧桐撰寫、上海文匯出版社出版的中國歷史著作《崇禎：勤政的亡國君》，才出版不到兩個月，就傳出下架的消息，外界認為很有可能是因為涉嫌影射中國國家主席習近平，而面臨下架命運。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，民眾幽默感無窮盡，「越禁止就越想挑戰底線」。

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矢板明夫近日在臉書上發文，分享近來聽到聯電創辦人曹興誠在YouTube節目上談「幽默」的感想，其中講到專制統治下的幽默，獨裁者最怕人民取笑他，所以施行各種禁令，只要被認為可能是在影射獨裁者，都不被允許，「但是，民眾的幽默感是無窮盡的。你越禁止，他就越想挑戰你的底線。於是，就產生了各種各樣的幽默。」

矢板明夫在文中提到了由陳梧桐撰寫的《崇禎：勤政的亡國君》近來遭到下架，原因應該是被中國官方認為，影射了習近平的關係。

因為該書的介紹寫道，「崇禎皇帝雖有中興之志、但志大才疏。缺乏治國能力、剛愎自用而又多疑善變、急功近利而又優柔寡斷……。極為虛榮，只顧自己的顏面和尊嚴、缺乏擔當精神、患得患失、屢屢錯失延緩敗亡的時刻。所有這些重大的決策失誤、措置失當，最終釀成了歷史的悲劇，導致明王朝的滅亡。」這段話，讓人越讀越覺得是在諷刺習近平。

矢板明夫指出，幾乎所有中國的讀書人都知道崇禎的故事，如果當局不將這本書列為禁書，估計也沒幾個人會買。可是當書被下架的消息傳開之後，中國的網路上立刻出現無數人願意高價購買此書，「大家都想看一看，習近平和崇禎帝有哪些相似之處，一時間洛陽紙貴。」

矢板明夫表示，在鄧小平、江澤民、胡錦濤時代，中國言論環境相對寬鬆，民眾反而不會常常拿國家領導人開玩笑，但到了習近平掌權後，官方開始嚴禁諷刺中國領導人、不許「妄議中央」，但事與願違。

矢板明夫以各個中國領導人被冠上的外號數量來看，指出鄧小平、江澤民、胡錦濤的外號，他所知道的各只有兩三個而已。但是習近平的外號據說超過500個，其中比較有名的就有幾十個。

矢板明夫也在文中列出了習近平的外號，包括一刁、刁大大、一尊、習澤東、習特勒、歪脖死胖子、習奧塞斯庫、習戰狼、吸精瓶、總加速師、總爛尾師、袁世凱二世、袁二、二次袁、清零宗、清零帝、習包子、包帝、兩百斤、不換肩、扛麥郎、清單帝、寬衣帝、慶豐帝、慶豐一世、大撒幣、小學生、小學博士、背書單、習維尼、習噗噗、習禁評、薩格爾王、末代皇帝、廁所革命家、倒車斯基、翠、習卒、香蕉皮、XDD、242（來自漢語拼音的讀音聲調）等等。

矢板明夫最後指出，在中國的網絡上，為了規避刪帖封號、被找麻煩，很多人都用這些外號來稱呼習近平。這些外號反映了中國人民的智慧與幽默。


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