天冷想吃火鍋！醫苦勸痛風人一定要忍　「關節防爆」快做好6件事

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日常生活最容易引起痛風的因素，即所謂高普林飲食，例如內臟、海鮮、紅肉與酒精等；此外，某些民眾擔心攝食豆類也會誘發痛風，不過目前醫學界認為豆類影響不大，不需過度避免，反而是含果糖飲料會導致尿酸堆積，應該要減少。
其他常見因素還包括熬夜、水分缺乏、激烈運動、感染、手術等，都容易造成痛風發作。
針對痛風診斷，黎子豪也強調，發作當下因血中的尿酸會被加速排出，導致許多人這時尿酸常趨於正常，所以診斷並非只依靠抽血數值，還是要經過醫師整體評估。
黎子豪表示，痛風發作過的人，都需注意生活型態，包括水分補充、戒酒、避免熬夜與壓力、調整飲食內容、減少果糖飲料等；至於痛風的長期治療，目前醫療指引都建議若關節炎在1 年內發作2次以上、尿酸濃度偏高且合併其他慢性病、有痛風石或尿路結石等，平時須使用降尿酸藥物，才能有效控制血清尿酸值。
不少痛風患者即便曾經痛得厲害，但當症狀消失又放任不管，對此黎子豪醒，高尿酸除容易誘發痛風外，也較容易出現高膽固醇或代謝症候群，因此建議痛風病人必須定期追蹤，若已在使用降尿酸藥物，一定要規則用藥，且不得自行停藥。
🟡痛風注意事項
📍戒酒。
📍盡量不吃高普林食物如內臟、海鮮、紅肉、肉湯、雞精等。
📍避免熬夜，降低生活壓力。
📍少喝含果糖飲料，多喝水。
📍運動不宜過度劇烈。
📍若關節炎在1 年內發作2次以上，或尿酸濃度偏高且合併其他慢性病，或有痛風石、尿路結石等，平時須使用降尿酸藥物。