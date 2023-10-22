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天冷想吃火鍋！醫苦勸痛風人一定要忍　「關節防爆」快做好6件事

▲天氣明顯轉涼變冷，讓人好想吃火鍋，醫師提醒痛風患者一定要戒口，否則容易再次誘發。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲天氣明顯轉涼變冷，讓人好想吃火鍋，醫師提醒痛風患者一定要戒口，否則容易再次誘發。（示意圖／記者蕭涵云攝）

家庭消費中心／綜合報導

每當天氣變冷，很多人會覺得不嗑火鍋對不起自己，即使是曾經痛到半夜醒過來的痛風病人，若有一段時間沒發作，還是老想要吃鍋。醫師表示，火鍋聚餐食用內臟、海鮮、紅肉的比例很高，若再加上喝酒，痛風發作的機會相當大，建議患者應戒酒，參加朋友飯局也要注意食材。

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新光醫院風濕免疫科主治醫師黎子豪說，痛風成因是血中尿酸濃度過高，一般而言，當男性血清尿酸值超過每公合7毫升（7mg/dl）、女性超過每公合6毫升（6mg/dl）時，即屬高尿酸血症，但不是所有高尿酸血症都會痛風發作，通常是有其他因素造成尿酸波動，才導致痛風發生。

日常生活最容易引起痛風的因素，即所謂高普林飲食，例如內臟、海鮮、紅肉與酒精等；此外，某些民眾擔心攝食豆類也會誘發痛風，不過目前醫學界認為豆類影響不大，不需過度避免，反而是含果糖飲料會導致尿酸堆積，應該要減少。

其他常見因素還包括熬夜、水分缺乏、激烈運動、感染、手術等，都容易造成痛風發作。

針對痛風診斷，黎子豪也強調，發作當下因血中的尿酸會被加速排出，導致許多人這時尿酸常趨於正常，所以診斷並非只依靠抽血數值，還是要經過醫師整體評估。

黎子豪表示，痛風發作過的人，都需注意生活型態，包括水分補充、戒酒、避免熬夜與壓力、調整飲食內容、減少果糖飲料等；至於痛風的長期治療，目前醫療指引都建議若關節炎在1 年內發作2次以上、尿酸濃度偏高且合併其他慢性病、有痛風石或尿路結石等，平時須使用降尿酸藥物，才能有效控制血清尿酸值。

不少痛風患者即便曾經痛得厲害，但當症狀消失又放任不管，對此黎子豪醒，高尿酸除容易誘發痛風外，也較容易出現高膽固醇或代謝症候群，因此建議痛風病人必須定期追蹤，若已在使用降尿酸藥物，一定要規則用藥，且不得自行停藥。

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▲日常生活最容易引起痛風的因素，即所謂高普林飲食，例如內臟、海鮮、紅肉與酒精等。（示意圖／記者蕭涵云攝）
🟡痛風注意事項

📍戒酒。

📍盡量不吃高普林食物如內臟、海鮮、紅肉、肉湯、雞精等。

📍避免熬夜，降低生活壓力。

📍少喝含果糖飲料，多喝水。

📍運動不宜過度劇烈。

📍若關節炎在1 年內發作2次以上，或尿酸濃度偏高且合併其他慢性病，或有痛風石、尿路結石等，平時須使用降尿酸藥物。

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