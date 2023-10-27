李亦伸專欄／Tim Duncan與Victor Wembanyama　2代馬刺狀元比一比

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對19歲斑馬要求和標準不能太嚴苛，我懂。
我同意馬刺好友傳給我的歷史比對紀錄，Tim Duncan生涯首秀只有15分，同樣9投6中。而且Tim Duncan生涯第二戰表現更差，只有9分+5籃板，全場7投4中。
其實大家都誤解或不解我的評論核心，我沒有要批評斑馬首秀表現。他的表現確實在水準，因為犯規過多導致他上場時間、融入團隊、比賽節奏都受到影響，但斑馬還是展現夠水準數據和個人出色能力。
斑馬的籃球智商、投籃和超大機動力+協防範圍，還是叫人無比興奮，未來沒有上限。
針對斑馬NBA首秀評論分析最重要焦點在於：
1.斑馬幾乎沒有在內線攻擊，在馬刺禁區發揮影響力和作用，這跟Tim Duncan不同。斑馬要開創屬於自己世代，為馬刺創造新世代，他就必須要在禁區和籃下展現統治力，改變比賽+提升球隊競爭力，不是一半以上時間都飄在外頭，扮演面框外線球員。
馬刺需要斑馬在禁區防守，更需要斑馬在禁區展現牽制力和非凡統治力，同時要負擔籃板球和護框，專注打外線球員，斑馬很難成就偉大，也很難改變馬刺比賽。
2.長時間飄在外線，每場出手5到6次以上三分球，進攻更多是面框跳投，這樣的斑馬對馬刺比賽幫助和他應該要有的比賽主宰力，這是不相襯的。他不是Kevin Durant，未來也不會變成KD，他更不是Giannis Antetokounmpo，可以一路帶球輾壓所有對手，未來也很難成為Giannis這種球路打法和類型球員。
我當然知道斑馬還沒有像Tim Duncan這樣打內線技能和背框能力，斑馬更不是中鋒。但斑馬如果被波波教練定位在外線球員和外圍打法，我怎麼看，斑馬未來發展都很有限。
3.斑馬身高220公分，球技再好、控球再出色、出手點又高，投籃手感擁有一定能力，扮演外線球員有他優勢和強項。但斑馬實在太高，就算機體運動能力再好，他下球、單打、盤球時間一長一多，就很容易被包夾，失誤肯定不會少。
我會認為斑馬首秀表現不如預期，主要是因為他對比賽影響力和打法對馬刺幫助有限，甚至不如表現稱職馬刺角色球員。我不會用角色球員模版+能力規格去衡量斑馬，這是不對的，斑馬要用更高標準去定義和評論，因為他值得，他是馬刺未來。
打外線的斑馬，不會成為我們期待的傳奇巨人！他肯定會非常出色而且特別，但馬刺需要的是另一個Tim Duncan，不是一個擅長跳投、而且投很多三分、大多數場上時間都飄在外線的220公分長人。
影響球隊、改變比賽、成就隊友、凝聚團隊，成為比賽統治者和主宰，斑馬習慣大量跳投和三分球做為主要進攻武器，很難符合預期。
籃球一直在改變，希望斑馬也能改變更多，突破我的思維和框架。