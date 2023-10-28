北京防六四民運重現　嚴禁討論李克強之死

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他說：「他們知道，隨著一位他這樣的領導人去世，現在是非常敏感的時刻，因為這可能引起對某些政治態度的噴湧式的支持，例如更進一步的改革。」
美國智庫外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員、前「紐約時報」（The New York Times）駐華記者張彥（Ian Johnson）指出，李克強之死雖然不太可能顛覆中國的最高領導層，但還是會讓中共擔心。
他說，因民眾已藉此批評中共領導人習近平，其次因李克強去世是過去兩年困擾習近平統治的最新一起事件，可能成為批評者繼續表達反對意見的另個機會。
張彥指出，何況中國當代史不乏藉政要之死凸顯對現政府不滿的先例。
報導說，往昔因不滿文革和毛澤東政策的民怨四起，中國民眾寄希望於當時的總理周恩來，而他1976年去世引發天安門的追悼集會稱之為「四五」運動，並導致文革終結，更替鄧小平推動改革開放奠基。
時序進入上世紀80年代末，因民眾不滿鄧小平主政時期物價飛漲、官員腐敗及改革開放停滯，1989年4月，民眾藉著追悼前總理胡耀邦去世發動遊行抗爭，最後當局以武力鎮壓，釀成震驚中外的「六四」天安門慘案。
即因如此，夏威夷東西中心（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）說：「李克強是一位被習近平冷落的經濟技術官員，如今，針對習近平過於重視意識形態和錯誤管理經濟又有著廣泛的憎恨。」
他說，所以習近平的政府現在很緊張，正加班加點審查那些由於李克強的死，而出現的直接或間接批評。
因此當李克強的死訊傳開，幾乎所有關於他去世新聞的評論區都被過濾或清空，僅存留「一路走好」、「永垂不朽」等致意文字。
「李克強同志逝世」更是不到一小時就登上熱搜榜首，微博曾一度藉口依據法規內容不予顯示，而官媒新華社當天稍晚發布李克強的訃告，關閉點讚功能，其它若干類似文章，點讚鍵則被置換花圈。
歌手梁靜茹的代表作「可惜不是你」本來是首情歌，近年漸漸成為網友嘲諷習近平的方式之一，每當著名的中外領導人去世，網友們即廣泛分享，以表達希望去世的是習近平而不是別人。
不過微博很快約莫於30分鐘就封殺「可惜不是你」的搜尋，之後再封鎖「梁靜茹」的搜尋，微信更是關閉「可惜不是你」原版和翻唱版留言區。
儘管嚴格封鎖導致在中國討論李克強之死格外困難，仍有若干貼文引發許多共鳴，像是哀嘆李克強：「他離開後，彷彿千禧世紀第一個10年的最後一段不可複製的璀璨歲月的殘像，也跟著消散了。」
更有不少中國網友肯定，李克強在習近平身邊雖甚少受到關注，但他嘔心瀝血、兢兢業業的形象，還有堅持改革開放路線，堪稱習近平時代政府裡少有。
李克強2022年8月赴深圳視察，向鄧小平雕像致敬並表示，中國改革開放不會停止或倒退，更聲稱「長江黃河不會倒流」，這句話在他死後被網友大量轉發。
儘管習近平和中國政府強調「依法治國」，但統治手腕卻越來越威權化，李克強過世後，這位曾是北京大學法律系學生的譯作「法律的正當程序」，書皮封面圖也是被轉發廣傳。
發自微信的文章「我們該如何告別」，懷念李克強以實幹來實踐承諾的縮影，「我想，這是最好的告別方式」，並說李克強的去世也提醒了他們自己，正處於令人感到疲乏無力的時代。
「今天有多少人，看見了十年間苦苦支撐卻節節敗退的自己」，當然這則掀起迴響的貼文隨即被微博刪除。（編輯：曹宇帆）1121028
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