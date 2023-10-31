國史館今發表《蔣中正日記》　館長陳儀深：有功說功、有過說過

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國史館掌理總統副總統文物的典藏、管理及研究，長期致力爭取兩蔣日記返國典藏，歷經10年訴訟，一方面陸續得到蔣家家屬就其持份慷慨捐贈，一方面終於在2023年獲得台灣及美國法院將兩蔣文物包括日記，判定屬於國有財產，應由國史館管理典藏。
國史館表示，有鑒於社會各界對於開放兩蔣日記的殷切期盼，立即著手規畫《蔣中正日記》的出版工作，由於前館長呂芳上主持的「民國歷史文化學社」在這部份早有準備，國史館為求時效乃授權其先從蔣中正就任第一任總統任期（1948-1954）的日記開始出版，且明年起再根據任期及年度依序出版。
國史館今天發表第一批《蔣中正日記（11948-1954年）》，並舉行座談會，包括總統府秘書長林佳龍，蔣方智怡、蔣友松、蔣友柏、蔣友青等多位蔣家家屬均出席。
陳儀深致詞時表示，從中正文教基金會董事長蔣方智怡開始，許多擁有各自持分的家屬陸續同意捐贈給國史館，2023年7月美國法院的判決，就只要求史丹佛大學（Stanford University）要將2005年所寄存的文物全數交給國史館，他要代表國史館，向有權繼承的家屬致敬致謝。
陳儀深說，59箱兩蔣文物在9月14日運抵國史館，目前審編處正逐件檢視，做較細的編目，並盡快就年代久遠造成的破損進行專業修復，原版日記也將陸續數位化，以延長日記原本的壽命，且方便各界應用。預計明年3月起於國史館檔案史料文物查詢系統提供目錄檢索及影像閱覽服務，之後每季開放6個年度的整編成果，今年底也會先出版1970年至1979年的《蔣經國日記》。
對於國史館發表第一批出版的《蔣中正日記》，陳儀深認為，這或許可視為一種社會和解、進步的表徵，他並透露閱讀完日記的心得，自己的態度是「有功說功、有過說過」，也建議社會不要停留在0分與100分的兩極化立場，且他的態度並非一廂情願的道德呼籲，而是仔細讀過日記並且放在時代的背景脈絡來理解。
針對中正紀念堂轉型爭議，陳儀深說，轉型正義是經過朝野討論、制定法律所肯認的價值，實現過程若有粗糙之處，可以檢討改進，但反省過去的缺失是為了共同的未來，呼籲藍、綠雙方的中道力量若能承擔責任、共同促成，相信不久的將來就可以得到解決。
蔣方智怡表示，自己無意為蔣公辯白，但蔣公不是完人，當時以他的條件能夠外抗日本，內拒共黨，已誠屬不易；台灣的進步與繁榮，是階段性的、無法一蹴而就，《蔣中正日記》當可讓國人反省過去、策勵將來，盼望閱讀《蔣中正日記》的各方大家能理性、公正、客觀使用這些檔案。