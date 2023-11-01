北市公館圓環標示亂每年取締5000件　交通局明年6月前提存廢報告

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王欣儀說，公館圓環附近的路口交匯處有市府設置的「圓環專用號誌」路牌， 但卻不設立「遵21」圓環遵循方向標誌，機車必須兩段式左轉，讓駕駛人感到矛盾、錯亂。王欣儀也指出，近5年，在公館圓環每年平均取締件數近5千件，其中約99.99%比例是第一次違規，代表這個陷阱的捕獲率超高，幾乎所有違規騎士都是因為誤以為可以繞行圓環，結果違反了兩段式左轉規定。
王欣儀表示，除了前述的「交通迷宮陷阱」與「增加罰款」，以及交通瓶頸的缺點之外，公館圓環就是佔用道路面積，造成交通瓶頸的「大路障」，對交通毫無「正面」的效益。
王欣儀指出，交通局2014年曾針對公館圓環存廢做過交通評估，但因時空環境變遷，9年前做的報告已不適用，且近期111年公館圓環附近的羅斯福路交通量已明顯增加，與這幾年新店及文山交通需求人口越來越多有關。
王欣儀要求，2014年交通局曾針對公館圓環存廢做過交通績效評估，決定不拆除圓環，並透過調整燈號秒數、設立號誌牌改善，但時空環境變遷，9年前的報告已不適用，交通局應思考以「填平車行地下道」輔以「公車專用道」來提供公車行駛的方式進行模擬，再次確認圓環拆除後，作為道路空間使用的效益。
對此，交通局局長謝銘鴻回應，確實有必要再次進行評估；交工處處長劉瑞麟表示，現在開始會進行基本資料蒐集、徵詢有意願的廠商相關意見，並在今年年底前完成交通量調查、道路特性調查、行駛動線及可以改善的交通管制措施等前置作業，預計在明年6月前提出評估報告。