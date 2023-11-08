搶救少子化國安危機　4總統參選人「催生政策」一次看

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而「6-18歲」部分建全面落實高中職免學費、推動高中職的均優化及社區化。「18-22歲」方面，政府將制定「青年政策白皮書」，其中每年定額補助私⽴⼤專校院學⽣3萬5000元學雜費，公立大專經濟弱勢生減免額度最高可達2萬元，私⽴⼤專⽣經濟弱勢減免額度最高可達5萬5000元，積極實現教育平權願景。
侯友宜則於9月底提出少子化三主張，分別是「補助凍卵，保障生育」、「提高育嬰留職停薪補貼」及「3胎家庭房屋補貼」，同樣0-6歲國家養，公托、公幼、準公共化幼兒園一率免費，私幼、私托補助每人每月1萬元。
對於「補助凍卵，保障生育」方面，30到40歲女性提供2萬元凍卵補助，後續5年每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元；「提高育嬰留職停薪補貼」，由現行6個月育嬰留職停薪經津貼，由平均月投保薪資8成調漲至投保薪資全薪；「3胎家庭房屋補貼」則是第3胎以上家庭，夫妻一生一次100萬元補貼，可用於購屋、換屋頭期款及租屋，並設定排富條款。
柯文哲則在昨日拋出少子化政策，喊出成立人口發展委員會，透過跨部會解決少子化、高齡化問題；增設公托提供多元托育及臨時托育服務；提出購屋補息或低利貸款、租屋補貼或入住三選一社會住宅三選一；推動修法解除取卵法規限制，將代理孕母納入《人工生殖法》；最厚則是好運補助金5萬元，懷孕滿3個月可請領，每位新生兒10萬元，育養津貼延長至12歲，而產假從8周延長至14周。
郭台銘拋出「女性四支柱」，政策包括一定規模以上企業須出具性別工資差距報告、14周帶全薪產假、友善女性意願的《人工生殖法》修法與產孕婦每胎1萬元心理諮商補助，承諾打造「最懂女人心」的政府，但也提到生孩子就多養一隻寵物，生兩個養一對，引發爭議。
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