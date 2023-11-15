跨世代／反對與中簽和平協議、服貿　賴清德憂得不償失籲信賴台灣

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賴清德表示，不論是跟中國簽署和平協議或是重啟服貿，都得先接受中國「一中原則」、九二共識，等於是要台灣先讓渡主權，「我們沒有主權，人民何從作主，人民無從做主，民主不可能存在，沒有民主就沒有自由，沒有自由就沒有人權可言。」
賴清德強調，民主、自由、人權的前提得先確保主權，但是不管是跟中國簽和平協定，或是跟中國簽服貿協定，都必須接受中國主張，中國的主張就是要接受九二共識、一個中國原則。他指出，習近平在2019年就已經定義九二共識、一個中國原則就是「一國兩制」，「在這種狀況下，我們不能為了解決眼前的問題，造成更長遠更巨大的問題，這絕對得不償失。」
賴清德續指，和平協議也完全無法為台灣帶來和平，是「緣木求魚」，若和平協議有效，西藏不會這麼慘；而失去主權的和平是假和平，香港跟澳門就是例子。
賴清德也認為，服貿也不是台灣目前所需要的。他表示，服貿在10年前引發太陽花學運，當時台灣社會多數抱持反對意見，但10年後的今天，台灣沒有簽署服貿的需求。
賴清德以韓國為例，韓國過去對外貿易主要是靠中國，但在2022年，韓國的企業在中國主要的投資都大幅下降，反而他們的營收是靠美國，顯示出世界經濟情勢大大轉變。
賴清德後續再提到了台灣，指出在2011年對中國投資為146億美金，過了10年，到了2021年，只剩下50億美金，但同一年對於印太地區國家的投資已經超過50億美金，也就是說，現在台灣的最大投資標的在印太地區，已經不是在中國。
而針對過去台灣農產品被中國禁止進口一事，賴清德表示，雖然過去中國是台灣最大農產品銷往國家，但選舉到了，中國就不理性了，用各種藉口禁止台灣農產品，儘管後續重新開放，也都是由在野黨去中國國台辦拜託，代表不是台灣農產品有問題，而是中國運用「台灣農產品銷往中國」進行政治操作，把利益做給在野黨，使之贏得選舉。而近年來台灣銷往中國農產品比例逐漸減少，現在美國則變成台灣農產品銷往最多的國家。
賴清德表示，不僅是台灣的企業投資轉往印太地區，連台灣的農產品也銷往中國以外的市場，包含加拿大、美國、新加坡、日本、韓國、印太地區的國家。因此在中國陷入經濟困境的時候，台灣企業跟農民已經把目標移往其他國家的時候，「這個時候提10年前的服務貿易協定到底適不適當？我們一看就知道，這已經不是台灣需要的。」
最後，賴清德強調，「與其依賴中國不如信賴台灣，我們要相信台灣，我們要團結，走入國際、迎向未來，在民主的道路上持續壯大，我們會越來越好，更好的未來還在前面，我們大家一起走。」
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