冷氣團來襲溫差超大！心臟健康亮紅燈 醫揭「保命4重點」學起來
氣溫越來越低，冷氣團、寒流等冷空氣在11月過後也將開始接力報到，面對寒冷的低溫和極大的日夜溫差，心血管疾病的風險也隨之加大，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，冬天時「睡覺醒來」和「洗澡之後」是血管最急遽收縮的時間點，民眾一定要特別注意保暖，平時也要做好「環境保溫」、「身體肢端保暖」、「維持運動」、「量血壓」的習慣，才能免於心肌梗塞等心血管疾病找上門。
記者張志浩／綜合報導
劉中平說明，氣溫較寒冷時，人體血管會出現收縮來抵抗，並犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟或肚子等身體重要器官，這樣的個身體機制會讓血管收縮、阻力增加，因此冬天時血壓容易上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加，以上情況都會使血管更容易產生血栓，進而導致冬天中風的患者比夏天多。
劉中平強調，冬天早上醒來時，若急忙離開被窩，過大的溫差和冷意會導致血管急遽收縮，產生危險。洗完熱水澡後也是一樣，應趁著身體還溫暖時儘速穿上衣服，做好保暖，否則赤身從溫暖的浴室踏入外面，直接接觸冷空氣也容易對身體產生負面影響。
劉中平表示，來到冬天，民眾可透過「量血壓」、「觀察身體末端是否比平常冰冷」、「身體是否不適」來判定自身健康，如果是居家環境變冷，可以適時開個暖氣調節溫度，保暖部分，外出最好穿著可覆蓋到小腿肚的襪子，讓腳部保持暖和，此外也要記得戴帽子和口罩，平時多喝溫開水、熱開水，少吃冰的食物，劉中平最後補充，持續運動才能讓血液循環變好，使血壓下降