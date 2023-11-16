兒童學習時間比爸媽上班還長！兒童發表遊戲宣言　藍綠白陣營支持

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特公盟透過焦點團體研究，訪談台北市、高雄市共22位兒童，涵蓋低年級至中高年級，發現小學生課餘時間以結構性的學習或活動為主，遊戲時間經常是課業或成人的行程完成後才能擁有的奢侈，即便難得出去玩也會因大人對遊戲的保守觀點，使得具有挑戰性但能刺激發展的遊戲受到禁止。
張雅琳說明，「兒童遊戲宣言」是首次由小學生參與的倡議，不到一週的時間，就取得超過750名的民眾附議，希望能帶給各政黨「第一手的兒童聲音」，調整過往從家長需求擬定兒童相關政策的方式，朝著「回應兒童需求」的方向，推出兒童主體性政策，讓兒童成為真正的權利主體。
兒童代表述說在學校裡遊戲場不能奔跑，⼀旦奔跑，可能就會被處罰罰站到下課結束，等於整個下課都沒得玩；也有兒童代表表示，有時候老師為了完成進度會拖延到下課時間，變成下課只能去上廁所後就得回來繼續上課，想跟大人們許願可以有完整的下課時間。
兒童代表樂樂、姿穎也分享週末或連假會有特別多的作業，玩的時間也會變少，希望功課能再少⼀點，讓他們可以多玩一些。
兒童推出的「兒童遊戲宣言」，呼籲各黨總統代表和大人們，「玩和學習⼀樣重要，請大人把足夠的遊戲時間和空間還給我們！」
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安，分享過去擔任屏東縣長任內，推動兒童參與共融式遊戲場設計的經驗，也注重零碳排設計，設置戲水設施，未來會帶著這樣的經驗，回饋到整體國家的規劃上。
民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊則說，台北市率先全台開啟兒童共融遊戲場的改建趨勢，甚至有遊戲場因為兒童玩得太開心，笑鬧聲引起附近居民關注，只能說遊戲場蓋得太好玩了。此外，她也思考，後續的維護教育部應該要編列預算。
國民黨總統參選人侯友宜競選總部發言人江怡臻指出，新北市已改建超過250座遊戲場，侯友宜日前也針對氣候變遷發表政策主張，也期待未來可以繼續為兒童遊戲權利共同努力。
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