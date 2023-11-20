「鞍馬王子」李智凱1歲兒承襲父運動基因 寶寶爬行大賽獲第3名
第11屆「超級寶寶體能大賞」昨（19）日找郭彥均和巴鈺一同擔任主持人，重現當初《食尚玩家》的「郭巴組合」，平常私下就會相聚的2人，異口同聲說：「感謝邀請，很久沒有一起主持了，非常開心。」勇奪東京奧運銀牌，並在杭州亞運奪金完成二連霸的體操鞍馬王子李智凱，8月就帶著兒子參加比賽，獲得第3名，昨決賽再獲佳績，李智凱笑稱：「Kyson完全沒有進行訓練，可能運動基因會遺傳吧！」
記者黃盈容/綜合報導
李智凱去年9月喜獲鱗兒Kyson，他表示替Kyson報名斯巴達寶寶爬行障礙賽，其實是想從小教育孩子永不放棄的精神，並說：「因為我從六歲，便開始練習體操到現在，唯有不輕易說放棄，才能獲得甜美的果實！」
說到管教孩子，郭彥均透露，喜歡讓孩子從自身的經驗中找答案，比起學科教育他更重視禮儀教育，「我們覺得只要讓孩子有榮譽感，日後就比較能夠對自己負責，我覺得這蠻重要的」。
巴鈺則是盡量每天都陪孩子們睡覺，養成睡前閱讀和聊天的習慣，並和老公分工安排與孩子各自的約會時光，「接下來恩典（長子）跟爸爸要去大阪父子約會，他非常期待，已經開始狂做家事存零用錢，也跟爸爸一起規劃行程跟住宿，我覺得這樣超棒」。
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