名家論壇》徐佳馨／特別扣除額對租屋族真特別？

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假設特別扣除額在沒有排富條款的前提下，最後以30萬元定案，那等於家庭月租金在2.5萬以下的租屋族就可以把租金都報支出，申報所得稅時就會「有感減稅」，對於多數租屋族會更為有感。不過，願意讓房客報稅的房東們，在租金上限額度提高，且列入特別扣除額後，意味著政府更能精準掌握住房東收入，租客也會有更高的意願去提出報稅需求。
以減稅之名行政策補貼之實，對租屋市場正常化到底能有多少幫助？結果頗值得玩味。
首先，租屋市場長年有這些光怪陸離的事，追根究柢就是供需失衡，外地就學、就業的民眾到了主要都會想租間房，不僅發現數量少得可憐，租屋品質也爛得要命，好不容易遇到理想型，卻發現租金貴到嚇人。會有這種情況，不僅是建築在多屋族不想拿房子出租的思維，亦顯示在目前台灣超過五成以上都是30年老屋的現狀，本來就無法提供相對優質的居住環境，好產品奇貨可居，租屋市場怎麼會正常得起來？
其次，縱然是特別扣除額，租客還是需要跟房東溝通，並且提供相關資料供報稅之用，實務經驗是，租金越便宜的房子或是市場奇貨可居的房子，房東仗著房子好租，加上所得稅等種種考量下，往往越不願意給予租客報稅。特別扣除額雖然可以讓民眾直接免稅，再加上零零總總的扣除亦是相當可觀，可是如果之前沒報稅的租客，還是看得到吃不到，甚至於造成房東乾脆變相漲租，說到底，政策面機關算盡的補貼與免稅，在「不想繳稅」面前，又回到目前的惡性循環。
第三，既然是政策紅包，這個政策到底是否能持續有感? 甚至於延伸出其他的經濟價值?在過往經驗看，無論是減稅或是補貼，民眾有感度與好感度都是隨著時間遞減，而且這些政策大紅包一旦執行，成效良好者就蕭規曹隨，成效不佳者只要政治正確，換個名字重新上路，又是一樁美事，可終究怎麼花都是人民血汗錢，要不要這樣用，各憑本事之外還要各憑良心。
總而言之，將租金支出採取特別扣除額，並拉高額度並非壞事。一方面反應近年租金飆漲現實，扣除額有調高之必要性，二方面增加房客報稅意願，更勇於向房東要求。不過理想終究是理想，回歸現實後到底有多少租客能順利爭取到權益，卻不被房東掃地出門，就得要看房客自己的造化了。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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