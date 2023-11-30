72歲「包青天」金超群開刀切腦瘤！醫曝罹病前兆：太晚發現要化療
演出經典戲劇《包青天》的72歲男星金超群，2016年曾透露自己左腦長了腦瘤，一度傳出死訊，近日在《包青天》中飾演「展昭」的何家勁，也曝光金超群動向，稱他前幾年動手術後元氣大傷，對此耕莘醫院放射腫瘤科醫師謝忠志表示，腦瘤常見症狀包含頭痛、頭暈、平衡力變差、抽蓄、記憶力衰退、手腳無力等，民眾若出現上述警訊，務必儘速就醫釐清，通常會開刀切除處理，但若延誤治療，後續很可能要搭配化療控制病情。
記者張志浩／綜合報導
飾演《包青天》的72歲金超群，近年因腦瘤所苦，放射腫瘤科醫師謝忠志提及，如同其他部位的腫瘤，腦部腫瘤也分良性與惡性，良性腦瘤雖然不會侵犯到鄰近組織，但可能壓迫腦組織的敏感區域造成症狀，當良性腫瘤位於腦部重要功能區域，且影響神經與其它生理功能時，即使不含癌細胞，還是會被視為惡性，因此腦部腫瘤無論本質為良性與惡性，都可能對神經功能造成傷害，一般在臨床上統稱為「腦瘤」。
謝忠志表示，腦瘤分為「原發性」和「續發性」，原發性是從腦組織細胞長出來的腫瘤，續發性則是從其他部位轉移過來，如肺癌或乳癌轉移至腦部，這一類「外來客」反而是臨床上比較常見的腦瘤，部分病人甚至尚未被發現原發處有癌病，就因中樞神經系統的症狀而發現已轉移至腦部。
謝忠志說明，腦瘤的常見症狀包括頭痛（尤其深夜凌晨特別嚴重）、步態不穩、協調或平衡力變差、抽慉、視覺障礙、頭暈、噁心、嘔吐、記憶力衰退、語言障礙、性格改變、手腳無力或感覺神經受損等，特別要注意的是，這些症狀並不具特異性，其它器官的病變，或中樞神經的非腫瘤病變，也可能導致上述症狀，無論如何，這些症狀都是身體的警訊，應儘速就醫查明病因。
此外，謝忠志表示，腦瘤的危險因子與預防目前醫學上還沒有共識，遺傳、外傷、免疫性、環境因素或某些物理或化學因素，甚至病毒感染都有可能，因此長腦瘤的患者無法追究原因；治療上，會透過手術切除、放射治療及全身性藥物治療等，需考量細胞型態、位置、大小、病人年紀、身體狀況，病人可與醫師討論，參與治療的決定。