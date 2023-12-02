圖輯／把最後一次出國獻給大巨蛋！「OH桑」王貞治開出歷史第一球
第30屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋登場，世界全壘打王「OH桑」王貞治今（2日）現身大巨蛋，開出歷史性的第一球。《NOWnews》特別為球迷整理精彩的開球圖輯，以及整理完整中華隊賽程、名單和轉播資訊。
記者路皓惟/台北報導
現年83歲的王貞治，儘管身體狀況不適合搭機，但仍在醫生的陪同下，將可能是最後一次的出國獻給台灣，堅持到現場參與台北大巨蛋落成啟用。王貞治一直相當關心台灣棒球的發展，他表示：「看到這個台北巨蛋，面對於精彩可期的未來，終於等到了光明的希望。」
G13-G16 將於預賽結束後，擲銅板決定攻守 (暫定為12/7)。
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棒球亞錦賽超級循環賽
|日期
|時間
|對戰組合
|賽果
|比賽場地
|12/3
|18:00
|南韓 vs 中華隊
|－
|台北大巨蛋
|12/4
|12:30
|泰國 vs 菲律賓
|－
|台北大巨蛋
|18:30
|巴基斯坦 vs 日本
|－
|台北大巨蛋
|18:30
|巴勒斯坦 vs 香港
|－
|台中洲際棒球場
|12/5
|12:30
|巴基斯坦 vs 菲律賓
|－
|台北大巨蛋
|12:30
|香港 vs 南韓
|－
|台中洲際棒球場
|18:30
|日本 vs 泰國
|－
|台北大巨蛋
|18:30
|中華隊 vs 巴勒斯坦
|－
|台中洲際棒球場
|12/6
|12:30
|泰國 vs 巴基斯坦
|－
|台北大巨蛋
|12:30
|巴勒斯坦 vs 南韓
|－
|台中洲際棒球場
|18:30
|菲律賓 vs 日本
|－
|台北大巨蛋
|18:30
|香港 vs 中華隊
|－
|台中洲際棒球場
晉級複賽的隊伍，將與預賽另外一組晉級的2隊進行交叉循環賽，戰績前2名的隊伍晉級冠軍戰、3～4名晉級季軍戰。
棒球亞錦賽排名賽賽程
|日期
|時間
|對戰組合
|賽果
|比賽場地
|12/8
|12:30
|B組第二 vs A組第二
|－
|台北大巨蛋
|18:30
|B組第一 vs A組第一
|－
|台北大巨蛋
|12/9
|12:30
|B組第二 vs A組第一
|－
|台北大巨蛋
|18:30
|A組第二 vs B組第一
|－
|台北大巨蛋
排名賽之隊伍，與另一組的2隊進行交叉循環，最終以戰績作為5～8名的排名依據。
棒球亞錦賽季軍、冠軍賽
|日期
|時間
|對戰組合
|賽果
|比賽場地
|12/8
|12:30
|B組第四 vs A組第四
|－
|新莊棒球場
|18:30
|B組第三 vs A組第三
|－
|新莊棒球場
|12/9
|12:30
|B組第四 vs A組第三
|－
|新莊棒球場
|18:30
|B組第三 vs A組第四
|－
|新莊棒球場
|日期
|時間
|比賽
|對戰組合
|賽果
|比賽場地
|12/10
|12:30
|季軍戰
|－
|－
|台北大巨蛋
|18:30
|冠軍戰
|－
|－
|台北大巨蛋
G13-G20 因配合主辦單位轉播需求，比賽時間會進行調整。