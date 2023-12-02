亞錦賽／王貞治今首登大巨蛋！中華隊完整名單、賽程與轉播一次看

圖輯／把最後一次出國獻給大巨蛋！「OH桑」王貞治開出歷史第一球

▲世界全壘打王「OH桑」王貞治今日現身台北大巨蛋，擔任開球嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲世界全壘打王「OH桑」王貞治今日現身台北大巨蛋，擔任開球嘉賓。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/台北報導

第30屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋登場，世界全壘打王「OH桑」王貞治今（2日）現身大巨蛋，開出歷史性的第一球。《NOWnews》特別為球迷整理精彩的開球圖輯，以及整理完整中華隊賽程、名單和轉播資訊。

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現年83歲的王貞治，儘管身體狀況不適合搭機，但仍在醫生的陪同下，將可能是最後一次的出國獻給台灣，堅持到現場參與台北大巨蛋落成啟用。王貞治一直相當關心台灣棒球的發展，他表示：「看到這個台北巨蛋，面對於精彩可期的未來，終於等到了光明的希望。」

 
日期 時間 對戰組合 賽果 比賽場地
12/3 18:00 南韓 vs 中華隊 台北大巨蛋
12/4 12:30 泰國 vs 菲律賓 台北大巨蛋
18:30 巴基斯坦 vs 日本 台北大巨蛋
18:30 巴勒斯坦 vs 香港 台中洲際棒球場
12/5 12:30 巴基斯坦 vs 菲律賓 台北大巨蛋
12:30 香港 vs 南韓 台中洲際棒球場
18:30 日本 vs 泰國 台北大巨蛋
18:30 中華隊 vs 巴勒斯坦 台中洲際棒球場
12/6 12:30 泰國 vs 巴基斯坦 台北大巨蛋
12:30 巴勒斯坦 vs 南韓 台中洲際棒球場
18:30 菲律賓 vs 日本 台北大巨蛋
18:30 香港 vs 中華隊 台中洲際棒球場
棒球亞錦賽超級循環賽

晉級複賽的隊伍，將與預賽另外一組晉級的2隊進行交叉循環賽，戰績前2名的隊伍晉級冠軍戰、3～4名晉級季軍戰。
日期 時間 對戰組合 賽果 比賽場地
12/8 12:30 B組第二 vs A組第二 台北大巨蛋
18:30 B組第一 vs A組第一 台北大巨蛋
12/9 12:30 B組第二 vs A組第一 台北大巨蛋
18:30 A組第二 vs B組第一 台北大巨蛋
棒球亞錦賽排名賽賽程

排名賽之隊伍，與另一組的2隊進行交叉循環，最終以戰績作為5～8名的排名依據。
日期 時間 對戰組合 賽果 比賽場地
12/8 12:30 B組第四 vs A組第四 新莊棒球場
18:30 B組第三 vs A組第三 新莊棒球場
12/9 12:30 B組第四 vs A組第三 新莊棒球場
18:30 B組第三 vs A組第四 新莊棒球場
棒球亞錦賽季軍、冠軍賽
 
日期 時間 比賽 對戰組合 賽果 比賽場地
12/10 12:30 季軍戰 台北大巨蛋
18:30 冠軍戰 台北大巨蛋
G13-G16 將於預賽結束後，擲銅板決定攻守 (暫定為12/7)。

G13-G20 因配合主辦單位轉播需求，比賽時間會進行調整。

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