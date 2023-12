圖輯／把最後一次出國獻給大巨蛋！「OH桑」王貞治開出歷史第一球

日期 時間 對戰組合 賽果 比賽場地 12/3 18:00 南韓 vs 中華隊 - 台北大巨蛋 12/4 12:30 泰國 vs 菲律賓 - 台北大巨蛋 18:30 巴基斯坦 vs 日本 - 台北大巨蛋 18:30 巴勒斯坦 vs 香港 - 台中洲際棒球場 12/5 12:30 巴基斯坦 vs 菲律賓 - 台北大巨蛋 12:30 香港 vs 南韓 - 台中洲際棒球場 18:30 日本 vs 泰國 - 台北大巨蛋 18:30 中華隊 vs 巴勒斯坦 - 台中洲際棒球場 12/6 12:30 泰國 vs 巴基斯坦 - 台北大巨蛋 12:30 巴勒斯坦 vs 南韓 - 台中洲際棒球場 18:30 菲律賓 vs 日本 - 台北大巨蛋 18:30 香港 vs 中華隊 - 台中洲際棒球場 棒球亞錦賽超級循環賽



晉級複賽的隊伍,將與預賽另外一組晉級的2隊進行交叉循環賽,戰績前2名的隊伍晉級冠軍戰、3~4名晉級季軍戰。 日期 時間 對戰組合 賽果 比賽場地 12/8 12:30 B組第二 vs A組第二 - 台北大巨蛋 18:30 B組第一 vs A組第一 - 台北大巨蛋 12/9 12:30 B組第二 vs A組第一 - 台北大巨蛋 18:30 A組第二 vs B組第一 - 台北大巨蛋 棒球亞錦賽排名賽賽程



排名賽之隊伍,與另一組的2隊進行交叉循環,最終以戰績作為5~8名的排名依據。 日期 時間 對戰組合 賽果 比賽場地 12/8 12:30 B組第四 vs A組第四 - 新莊棒球場 18:30 B組第三 vs A組第三 - 新莊棒球場 12/9 12:30 B組第四 vs A組第三 - 新莊棒球場 18:30 B組第三 vs A組第四 - 新莊棒球場 棒球亞錦賽季軍、冠軍賽

日期 時間 比賽 對戰組合 賽果 比賽場地 12/10 12:30 季軍戰 - - 台北大巨蛋 18:30 冠軍戰 - - 台北大巨蛋