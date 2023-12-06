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推廣在地國產苦茶油　油茶籽評鑑為產業發展奠定基礎

▲111年度評鑑「特優」那孟賢(山上那良有機農園)圖右四及葉步伸(阿步有機農園)圖右三，本年亦頒贈「金獎」納入第2年輔導。（圖／記者黃文德翻攝）
▲111年度評鑑「特優」那孟賢(山上那良有機農園)圖右四及葉步伸(阿步有機農園)圖右三，本年亦頒贈「金獎」納入第2年輔導。（圖／記者黃文德翻攝）

記者黃文德／綜合報導

為推廣在地國產苦茶油鮮採鮮榨的產品優勢，區隔進口茶籽原料所製成的苦茶油，花蓮縣政府特別規劃「112年度花蓮油茶籽評鑑暨產地認證活動」，今年評鑑結果出爐，金獎4名、銀獎6名。

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獲獎的油茶種植職人，榮獲評鑑金獎為巫國盛(卓溪鄉)、張平禎(富里鄉)；111年度評鑑「特優」那孟賢(卓溪鄉)、葉步伸(瑞穗鄉)，本年亦頒贈「金獎」；銀獎為巫菊華(卓溪鄉)、李建國(卓溪鄉)、高啟鈞(卓溪鄉)、陳文忠(玉里鎮)、許輩燕(光復鄉)、蕭惠美(卓溪鄉)。

▲富里鄉油茶農張平禎 (圖左二)榮獲「金獎」。（圖／記者黃文德翻攝）
▲富里鄉油茶農張平禎 (圖左二)榮獲「金獎」。（圖／記者黃文德翻攝）
花蓮縣長徐榛蔚表示，苦茶油是縣府力拚的綠金產業。花蓮油茶種植面積約267公頃，為全國第一，其中卓溪鄉及玉里鎮兩區的種植總收量約占全縣68.37%，在地小農堅持以鮮採鮮榨方式生產最新鮮的苦茶油，採收後立即進入乾燥、脫殼、揀選的工序及食品安全的保存原則，接續到加工廠進行果仁焙炒、壓榨、過濾及裝瓶等工序。

徐榛蔚說，苦茶油國家標準，一級油品標準酸價需低於1.5以下，過氧化價需低於6以下。此次評鑑的結果，花蓮的苦茶油已經做到油品的酸價低於0.3以下，過氧化價低於3以下的檢驗數據，優於國家標準，縣府有信心將花蓮苦茶油打造為全國最優質品牌。

▲卓溪鄉油茶農巫國盛(圖左二)榮獲「金獎」。（圖／記者黃文德翻攝）
▲卓溪鄉油茶農巫國盛(圖左二)榮獲「金獎」。（圖／記者黃文德翻攝）
徐榛蔚指出，縣府率先推動油茶評鑑機制及花蓮油茶證明標章，希望能藉由建立制度與消費者進行正向溝通，並透過評鑑競賽激勵農友精進油茶栽種技術，生產出品質更好的苦茶油。藉由訂定產業與消費者間共同認可的分級標準與風味描述，亦會影響從原料生產、栽培管理到最終端優質油品產出的整體流程，為台灣油茶產業建立標準。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說明，此次評鑑活動田間管理評鑑（占比40%）與油茶籽品質評鑑（占比60%）。田間管理評鑑由專家學者親自到油茶園進行評核，評分項目包含栽培管理、健康安全及肥培管理等；並針對農友所繳交的油茶籽，進行品質檢測，依油茶籽的飽實度、酸價、過氧化價、含油率與出油量等項目進行評比。而為探尋花蓮油茶的風味屬性，特別就入選油茶籽樣品以相同方式及溫度榨油，由多位專家以盲測方式品評，從氣味、口感、外觀等指標來品評不同產區的苦茶油風味。

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