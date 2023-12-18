Dcard驚傳遭檢警搜索！10年前盛況曝光　眾揭「最大敗筆」可惜了

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貼文曝光後，不少Dcard用戶都相當認同表示「我也是蠻討厭放寬註冊標準這點欸，一堆牛鬼蛇神都跑進來」、「一開始的Dcard真的讓人超懷念....現在連國中生、長輩都能註冊，整個走鐘」、「一堆國高中生、還有一群老阿姨老阿伯，真的覺得Dcard被污染的很嚴重」、「版面越分越多，完全無法聚焦，族群全面開放真的失去初衷」、「我覺得讓曾經的大學生註冊就算了，讓國高中生用真的很失去意義」。
事實上，Dcard在2011年成立，創辦人兼執行長林裕欽2020年還曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜，原本Dcard最初是台大、政大學生聯誼交友網站，「D」為「Destiny」意即宿命，後來轉為開放全台大學生申請註冊，到2016年底時，Dcard的會員人數就超過200萬餘人，但隨著網路社群興起，Dcard又再度放寬註冊標準，變成開放形式的社群平台，如同臉書、IG那樣全方位活化，使用的人當然也越來越多。
而《NOWnews》記者本身也是Dcard的用戶之一，大約是2014年左右開始使用，當時候的盛況是可以看到各大學校的大學生每天分享有趣的事件，如果有使用Dcard的人都知道，當時候有所謂的「紫爆」，就是當文章數量突破萬讚時文章前端圖示就會出現「紫爆讚數」圖案，如果破千則會呈現「橘黃色讚數」圖案，相當的懷念。
甚至在2016年時，有Dcard用戶跟朋友打賭「超過10個讚就請吃飯」，結果讚數衝到破紀錄14萬多，圖案直接「紫到發黑」，當時候在大學課堂上有不少同學都在議論這件事。而回到現今的Dcard生態，雖然開放多元性言論是好事，但是版面許多議題都無法聚焦，單篇文章就會被刷好幾篇，過去那種破萬讚的文章也是相對減少非常多，只能說現在的Dcard對於第一代使用者來說，肯定還是覺得少那麼一味，也會覺得這個「專屬大學生」平台特性消失非常可惜。
然而Dcard這次被檢警搜查，要求檢視會員個資追查不法，但Dcard卻以「保障民眾言論自由」等拒絕配合，即便面對搜索票仍拒提供，讓承辦員警痛批「以保障隱私權遮掩不法」。對此，Dcard方面則表示，目前法務等部門人員，正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查。