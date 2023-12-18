埃及斑蚊咬兩口恐成「共用針頭」！口器沾登革熱馬上有傳播力

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陳俊宏表示，以前認為，埃及斑蚊、白線斑蚊在叮咬登革熱患者後的8到12天，會進入「外源性潛伏期」，病毒在蚊體內增生，進而感染蚊子的唾腺，後，叮咬其他生物時，才會產生疾病傳播，並使生物感染、進入「內源性潛伏期」，並在約3到14天後發病。
然而，陳俊宏指出，依照過往的認知，同一家戶中，第一個感染者和下一位感染者間隔，至少會經過11天，但從今（2023）年的南部登革熱疫情來看，僅經過1到2個月就出現到高峰，而團隊發現，若假設埃及斑蚊叮咬患者後，不需要外源性潛伏期、馬上就有傳播力，數學模擬會更接近現實情況。
為驗證埃及斑蚊是否在叮咬後馬上具有傳播能力，台大醫學檢驗暨生物技術學系助理教授吳師誠進一步說明，設計蚊箱、在其中放入兩隻蚊子，並將感染登革熱第3天、病毒血濃度最高的老鼠至於其上，供蚊子叮咬，接著換上健康的老鼠，讓蚊箱中的蚊子繼續叮咬，結果有25%的健康老鼠，因此感染登革熱。
此外，陳俊宏表示，團隊也在實驗中的埃及斑蚊叮咬感染登革熱的老鼠後，馬上取下其口器、並進行萃取，再將萃取液打入健康老鼠體內發現，所有老鼠都會出現登革熱感染的情況，可見埃及斑蚊的口氣在叮咬感染登革熱的老鼠後，馬上就具有「機械傳播」、通過口器沾染的病毒進行疾病傳播的能力。
陳俊宏進一步指出，病毒通過機械傳播、感染下一位被叮咬者，概念上就跟「共用針頭」類似，而蚊子的口器本身就是「奈米級生物針頭」，且並非所有登革熱病毒都能通過此方式傳播，目前僅知登革熱第二型有此情況，而愛滋病、病毒性肝炎等是否也能通過蚊子口器產生傳播，也有待釐清。
對於未來的研究方向，陳俊宏表示，團隊會持續確認除埃及斑蚊外，如白線斑蚊、家蚊等是否也有類似情況，另可通過共用針頭產生傳播的疾病，通常與「患者血液內病毒濃度」、「病毒複製與增生速度」有關，要沾染一定的病毒量才能產生傳播，團隊也將就登革熱其他型別與疾病進行釐清。
高雄市衛生局副局長潘炤穎則指出，此一傳播方式會讓登革熱的傳播速度明顯上升，流行時更容易讓病例數出現陡升情況，未來若能確認哪些型別的登革熱具有通過口器進行機械性傳播，就能在疫情剛出現時，第一時間掌握個案感染的登革熱型別，並以此調整防治措施。
本次國衛院與加州大學、名古屋大學、清華大學、台灣大學及國衛院跨國團隊建立的數學模型分析，並解釋了登革熱在社區內快速擴散造成大流行的可能原因，相關研究已於今年8月發表於知名國際期刊《Lancet》的子刊《eBiomedicine》。