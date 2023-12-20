永續報告書怎麼寫？永續報告撰寫規定、準則、內容一次搞懂！

一、什麼是永續報告書？企業提供永續報告書好處有哪些？
永續報告書是什麼？金管會於 2021 年起將 CSR 報告書統一更名為「永續報告書（Sustainability Report or ESGReport）」。
無論曾稱為 CSR 報告書還是 ESG 報告書，提供永續報告書的目的，主要是公開企業在「環境」、「社會」及「治理」3 大面向的相關資訊，以傳達企業在永續經營上的規劃與成果。
提供永續報告書除了是履行社會責任之外，更重要的是還藉由提高資訊透明度的方式回應企業利益關係人（包含股東／投資人、消費者、員工、供應廠商等），讓他們得以透過永續報告書清楚地檢視企業在永續發展政策推動與經營管理上的表現。
至於為什麼企業要提供永續報告書呢？以下列舉 5 大項永續報告書好處：
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- 傳達企業對於經濟環境與永續發展的核心價值與原則。
- 提升企業聲譽和品牌形象，以增加廠商合作意願。
- 幫助企業做出更明智的決策，換取更好且長期的業績回報。
- 更好評估企業營運相關的風險，以及對經濟、環境和社會的影響。
- 公開企業在ESG各層面的資訊及目標，更容易尋求獲得長期投資機會。
根據金管會發佈為期 3 年（2020-2023）的「公司治理 3.0－永續發展藍圖」，以下主要說明企業永續報告書的規定為何：
依照證交所及櫃買中心（111.09）修正的「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」中，對上市櫃公司永續報告書揭露框架的規定，永續報告書應「參考」GRI 通用準則 2021 年版、全球永續性報告書協會發布的 SASB 準則撰寫永續報告書、並以專章揭露氣候變遷造成的風險與機會及因應措施（TCFD）。
永續報告書資本額規定為實收達 20 億元為基準，由於金管會要求「實收資本額達 20 億元以上之上市櫃公司，編制和申報永續報告書，揭露公司所鑑別之經濟、環境及社會重大主題」。
然而，即使企業資本額在 20 億元以下，不在法規要求之列永續報告書 20 億以下，但廠商、客戶可能也會要求要檢視你的 ESG 成果，甚至依此判斷是否適合作為長期合作夥伴。另外，企業在對外募資時，展示永續報告書，通常相較能贏得潛在投資人信任。
不過，無論公司的實收資本額多寡，所有上市櫃公司都必須進行資訊揭露永續報告書時程，包含：股東會年報、公開說明書、永續報告書、及公開資訊觀測站。
隨著企業永續報告書逐漸受到關注，目前 3 種永續報告書產業（食品工業、化學工業、金融保險業）之上市櫃公司，所出版的永續報告書，必取得永續報告書第三方驗證，方能符合金管會規範，而永續報告書第三方認證機構，可分為會計師事務所或其他第三方公正機構（BSI、SGS、TÜV 等外商驗證公司）。
三、永續報告書準則有哪些？ESG 永續報告書國際通用準則一覽
（一）全球永續報告協會：GRI 準則
GRI 準則是最普及、最多企業採用的準則，也是金管會要求企業採用的編寫準則。其資訊兼顧各利益關係人（投資人、供應商、政府與客戶等利害關係人），主要可分為以下 3 種部分：
- 適用於所有組織的 GRI 通用準則
- 適用於特定行業的 GRI 行業準則
- 包括特定主題內容的 GRI 主題準則
SASB 準則／SASB 永續會計準則著重在與「投資人」進行溝通，因此內容多為重投資人關注的議題，揭露各產業中對於「財務」有重大影響的永續指標。
主要強調可比較的量化指標，且對指標衡量方法有明確的指引，投資人可依據一致產業指標、衡量方式評估個別產業。
其內容涵蓋 5 大面向，包含「環境」、「社會資源」、「人力資源」、「商業模式與創新」、「領導力及公司治理」；以產業別作為內容的區分，分為 11 個產業別、77 個行業，以及 26 項通用的 ESG 議題。使得不同產業別的企業都能找到適合自己的永續報告書撰寫內容。
（三）國際金融穩定委員會：TCFD 準則
TCFD 準則的溝通對象是「投資人」，聚焦於邁向低碳經濟轉型過程，所涉及的氣候風險與機會。
其報告內容主要為氣候變遷對企業的影響，同時著重於企業如何因應氣候風險。可分為 4 大核心架構「公司治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標設定」，來有效管理氣候變遷的風險與機會。
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四、從金管會永續報告書行動方案看永續報告書撰寫重點！
由於目前未有法規規定永續報告書的編排準則，因此在撰寫企業永續報告書內容時，並無制式一定的永續報告書格式。
不過金管會為持續推動企業積極實踐永續發展，在「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「公司治理藍圖」的基礎下，以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」4 大主軸規劃， 並推動企業永續發展之行動方案。
而根據金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 ）」中，有以下 5 項強調的重點項目：
（一）引領企業淨零
金管會為引領企業邁向淨零的目標，將積極推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，以助於企業積極參與減碳行動，並實現淨零碳排放的目標：
2026 年起，將依資本額規模分階段推動，要求公司最遲應於揭露合併財務報告公司盤查資訊之次一年度，揭露其盤查年度為基準年，所訂定之次一年度減碳目標、策略及具體行動計畫。
此外，也鼓勵公司揭露以完成合併財務報告公司之盤查資訊為基準年，所訂定之 2030 年減碳目標、策略及具體行動計畫。
（二）深化企業永續治理文化
為了深化企業的永續治理文化，金管會為強化董事多元化，且考量女性董事推動為國際趨勢，將提升上市櫃公司女性董事比例：
- 2023 年起推動 IPO 公司應至少委任 1 名女性董事
- 2024 年起上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少 1 名女性董事
（三）精進永續資訊揭露
金管會為了提升永續資訊揭露的品質和範圍，將採取以下措施：
- 精進年報資訊揭露規範：將參酌國際準則，2023 年將檢討修正年報準則，精進永續資訊揭露規範。
- 擴大永續資訊揭露範圍：
1.推動實收資本額 20 億元以下之上市櫃公司編製永續報告書：為持續強化非財務性之資訊揭露，將推動自 2025 年起 20 億元以下，上市櫃公司編製永續報告書。
2.擴大應參考 SASB 準則揭露永續指標之上市櫃公司範圍：為持續擴大揭露永續指標公司範圍以提供投資人有用之資訊，將推動自 2025 年起全體上市櫃公司依其產業別揭露永續指標。
- 提升永續資訊品質：
1.研議擴大永續報告書確信範圍：為強化永續報告書揭露品質，將於 2024 年研議永續指標取得確信之可行性。
2.強化永續報告書揭露品質：為提升永續報告書揭露品質，證交所及櫃買中心將於 2023 年起抽查上市櫃公司永續報告書，並提供建議改善事項。
3.加強永續報告書確信機構管理：證交所及櫃買中心將於 2024 年起抽核確信工作底稿，檢視確信程序是否符合規範，以強化確信人員之管理。
- 研議推動 ISSB 永續揭露準則：為接軌國際永續揭露準則，2023 年將研修永續資訊內控相關規範，並於會計研究發展基金會組織架構下成立永續準則委員會，俟永續準則正式發布後研議推動規畫。
為了強化企業與其利害關係人之間的溝通和互動，並利於投資人及早知悉股東會議案之資訊，金管會將推動提前上傳股東會議事手冊及年報資訊：
預計 2024 年起將依資本額規模，分階段推動上市櫃公司應於股東會 30 日前上傳議事手冊，14 日前上傳年報。
（五）推動 ESG 評鑑及數位化
為了促進 ESG（環境、社會、治理）領域的評估和數位化，將精進 ESG 資料庫並建置永續報告書數位平台：
為提供一站式 ESG 資訊服務，證交所將建置 ESG 資訊平台，並於 2023 年上線，另為減輕公司申報作業負擔，將持續研議申報資訊格式化。同時協助上市櫃公司以更具效率及統一格式揭露 ESG 相關資訊，證交所將建置永續報告書數位平台，於 2024 年試行。
此外，為建構市場永續價值文化，將研議建置 ESG 評鑑，預計 2023 年完成指標設計、2024 年試行，並視試行結果推動 ESG 評鑑。為多元化 ESG 相關商品，證交所將持續研議編製 ESG 相關指數，如碳效率指數、人力資本相關指數，引導市場資金投入永續發展。
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