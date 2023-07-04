房市／玉山金、信義房屋等企業　獲亞洲企業社會責任獎

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今年信義房屋以「信義書院：永續人才十年養成」獲得人力投資獎，培養台灣永續人才包括開辦信義企業倫理獎座、企業倫理研究發展中心、MBA學程倫理教育、信義不動產研究發展中心，信義文化基金會劍橋大學中華管理學術講座等。
信義房屋表示，現今成為顯學的企業倫理課，10年前很少人重視也不了解，信義書院成立後，積極培育師資，鼓勵商學院老師到國外進修，並協助發展各項教材、課程模組，經過幾年努力，2014年於政大商院學大學部及碩博士班，開設企業倫理、社會責任必修課，從不被看好到被學界商界高度認同，也讓企業倫理在台灣教育扎根，更翻轉商學只有營利的概念。
而信義房屋獲得企業永續報告書獎，評審則肯定信義房屋兼顧各利害關係人的永續目標，並每年揭露、完整呈現信義房屋於永續發展上的努力與決心，2005年信義房屋發行第一本「公益年報」，至2009年共計發行5本公益年報，揭露信義房屋於社會公益面向上作為。
2010年信義房屋將資訊範疇擴大至企業承諾、公司治理、人才發展與關懷、環境保護與社會參與等面向，並參考全球報告書協會(The Global Reporting Initiative, GRI G3)的報告綱領，進行編撰「2009信義房屋企業永續發展報告書」，2016年第一次出版英文版報告書，2015年起陸續取得多項重要ISO查證，積極響應國際趨勢，因此獲得評審肯定。