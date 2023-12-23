「全民妹妹」蓋兒唱暖北車地下街！路人圍觀被萌翻：那女生好可愛
泰國歌手蓋兒Gail從《聲林之王》發跡後人氣暴漲，憑藉清新可愛又療癒的歌聲，在台灣被封為「全民妹妹」。今（22）日蓋兒再度降臨台北車站地下街，沒想到一開口就吸引好多位路人圍觀直呼，「那女生好可愛喔！」
記者詹鎰睿／綜合報導
蓋兒今天出席「《聲林之王》先聲奪人表演會」活動，並在最後壓軸演出，不僅帶來爆紅的翻唱歌曲〈心花開〉，還帶了兩首新歌，分別是抒情歌曲〈掩蓋〉以及輕快又活潑的歌曲〈沒關係啦〉讓現場頓時充滿溫暖。
有趣的是，由於正值周末假期，蓋兒的歌聲立刻吸引許多路人停下來圍觀，更有不少人小聲表示，「那女生是誰啊！好可愛喔！」再得知是蓋兒才趕快拍照錄影留念。活動結束後，蓋兒留下來替粉絲們買的專輯簽名，一一拍照合影，展現「全民妹妹」親民的一面。
蓋兒害羞地說，她很感謝現場粉絲的力挺以及民眾們的支持，讓她感到很開心，由於蓋兒今日凌晨2點才抵達台灣就遇到冷氣團，雖然與泰國的溫度不太一樣，但蓋兒則表示，她反而非常喜歡這種寒冷的氛圍，也很期待在台灣度過聖誕節。蓋兒預計此次逗留10天，唱完跨年後就會回到泰國，迫不及待要在台中與大家一起迎接2024。
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