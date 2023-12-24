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CES展1月登場！AI將重回盤面焦點　法人：月底逢低買進、區間操作

▲法人指出，1月登場的CES展，AI業者將大鳴大放新展品的願景，建議趁月底結帳、逢低買進相關類股。（圖／Shutterstock）
▲法人指出，1月登場的CES展，AI業者將大鳴大放新展品的願景，建議趁月底結帳、逢低買進相關類股。（圖／Shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

台股22日高檔震盪，航運股匯聚人氣，加權指數終場上漲52.89點，收在17596.63點，失守17600點與5日均線，成交金額新台幣2882.89億元；台股週線收黑，週線下跌逾77點。展望台股後市，法人表示，1月10日至13日為CES展，預期相關AI伺服器、AI PC業者將大鳴大放新展品的願景，屆時AI潮流重回盤面焦點，建議投資人趁月底結帳之際，逢低買進相關類股，並區間操作、累積多次獲利。

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耶誕節前交投清淡，美股22日多數收高，台股上週週線下跌逾77點。資金動向方面，集中市場外資買超289.41億元，投信賣超32.25億，自營商含避險賣超307億元，3大法人合計買超49.94 億元。融資增加25.69億元億元，融資餘額2448.95億；融券增加43,632張，融券餘額363,626張。自營商大幅落袋為安。

對於本週台股投資策略，永豐投顧分析，2023年上半年雖是呈現一路上升格局，惟6月中旬至9月則是呈現平台整理格局，10月則因10年債殖利率飆高至5%、輝達晶片禁銷中國又逢以巴衝突加劇，全球股市面臨破底危機，所幸11月在市場認為升息週期結束，國際股市展開大反彈，機構操盤人歷經幾番轉折，持盈保泰心態濃厚，調節賣壓不可避免。

永豐投顧指出，只是過去投資人可以參考投信認養的中小型個股作為年底操作標的，惟在高息ETF基金規模擴大下，在其更換成分股下，幾乎無法窺出主動型基金認養的中小型標的，舉例來說，近5日投信買超標的為正新、華新及鴻海，賣超標的為廣達、緯穎及台光電，投信與外資則是你丟我撿，散戶投資人已無法從投信認養股中找出短線標的。

永豐投顧認為，在本月底，內外資法人結帳過後，1月資金可能重新進入股市佈局，1月10日至13日為CES展，預期相關AI伺服器、AI PC業者將大鳴大放新展品的願景，屆時AI潮流重回盤面焦點，建議投資人不妨趁月底結帳之際，逢低買進相關類股。

永豐投顧提醒，指數進入高檔區，操作不易，題材性股票譬如貨櫃航運短期操作即可，2024年起貨櫃業者供給大於需求趨勢不變，股價短線表現過後，終將回歸基本面，趨勢股部分如AI相關族群是長線成長股，建議鎖定標的進行區間操作，累積多次獲利為較佳操作策略。預估本週指數區間看17,400點至17,700點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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