不忍摯友酒駕被逮　情義相挺自招通緝　友交保 他入監

酒逢知己千杯少?周姓男子與洪姓男子交情甚篤，經常下班後相約把酒小酌，日前散場後周男騎機酒駕被第四分局警方攔獲，洪男聞訊趕來，表示不捨好友獨自被警方逮捕法辦，決定義氣相挺，當場向員警表明自己正被通緝中，願意自首並與好友周男一同讓警員帶回移送法辦。結果，酒駕的周男當天即獲交保回家，義氣相挺的洪男卻獨自入監服刑；想必洪男酒醒時十分懊悔一時的衝動。
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臺中市政府警察局第四分局黎明所警員蔡承儒擔服守望勤務，於南屯區新富路上見一部機車違規逆向行駛主動上前攔查，周姓機車駕駛(72年次)一身濃厚酒氣，經員警對其實施酒精檢測，酒測值0.34mg/l，已超過法定標準值，觸犯刑法第185條之3公共危險罪；於等待支援警力到場前，突然一名男子步行靠近，神情略顯無奈地看著因酒駕被逮的周嫌，語出驚人地表示自身通緝犯的身分，決意要跟隨周嫌一同前往警所。經查證該位洪姓友人(71年次)於今年10月甫被通緝，一旦被查獲即要入監執行，惟因不捨周嫌獨自一人被抓，義氣相挺，覺得至少兩人可以相伴，訊後分別依公共危險及通緝移送臺中地檢署偵辦。
據悉酒駕周嫌與因案通緝的洪嫌兩人於工地上班認識，雖相識時間不長，因年紀相仿，彼此相當有話聊，難得找到如此知己，所以兩人一有時間就聚在一起；案發當日傍晚周嫌酒後欲騎車上路，洪嫌當下未加以阻止，眼睜睜看見周嫌因酒駕被查獲法辦，心裡實在過意不去，幾經思考決定自招通緝犯身分，以證明情義相挺的友誼。詎料最終酒駕的周嫌當天訊後即交保，反觀洪嫌必須入監服刑，兩人最終還是無法如願共患難。第四分局分局長李建興呼籲，最近氣溫急降，民眾若有飲用酒精類飲品，務必謹記勿酒後駕車，避免觸法；另民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，以免遭到通緝。
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