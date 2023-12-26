空品不良天數下降！改善幅度逾3成 「兩指標」不減反增
環境部今（26）日公布近8年空氣品質監測結果，雖各污染物濃度均呈現下降趨勢，空氣品質不良（AQI >100）天數比率由15.09%下降到6.35%，但今（112）年的PM2.5與臭氧年平均濃度，分別較去年上升1.4微克及1.8ppb，環境部推測與環境風速低、日降雨量偏少有關，且臭氧前驅物容易在西半部地區聚集，在高溫與穩定的情況下，容易有光化學反應產生臭氧。
記者林志怡／台北報導
環境部指出，雖然污染物整體呈下降趨勢，但112年PM2.5和臭氧年平均濃度較111年上升1.4微克/立方公尺和1.8ppb，紅害站日數下降。主要原因是環境風速低，台灣中部和南部地區日降雨量較少，在低風速、少雨的環境條件下，細懸浮微粒不容易擴散，造成局部污染物累積。
此外，針對臭氧年平均濃度偏高，環境部解釋，當東風吹起時，加上高溫和穩定的氣象條件，臭氧前驅物質在台灣西半部積聚，透過光化學反應促進臭氧生成。
環境部進一步說明，台灣目前空氣品質改善已有初步改善成果，但仍有區域性與季節性空氣品質不良的問題，指標污染物亦由PM2.5轉變為臭氧，因此未來第二期（113年至116年）空氣污染防制方案，將強化精準治理作為。
環境部表示，後續將增訂全國臭氧8小時紅色警示站日數較108年減少80%及中南部區域PM2.5達到15μg/m3以下目標，並連結國家淨零排放政策，實現減污減排措施，持續提升國內空氣品質，保障國人健康。