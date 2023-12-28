▲純種英式手工跑車 Lotus Emira 抵臺亮相

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Emira在全球車迷的驚嘆聲中震撼亮相，以品牌最末款燃油動力跑車之姿，引領 Lotus 在品牌轉型的重要變革中，邁出成功一步。 其為品牌基於Vision 80 計畫所發表的首款全新跑車，旨在重新定位並擴展Lotus跑車營銷網絡，將為世界各地愛好者提供更完善的品質與服務；該計畫最終目標為帶領品牌在成立80周年 ( 2028 ) 之際，實現全方位革新。
作為車型系列首批量產車款，並為服務忠實追求極盡駕控體驗的熱血愛好者，品牌設計團隊精心打造Lotus Emira V6 First Edition 初版車式，其自別具一格的前衛外觀、堆疊著空力科技及極致輕量化科技的車身細節、兼具英式優雅與狂野性能的珍稀魅力，至顛覆品牌傳統的車室空間設計，皆完美體現Lotus品牌不凡，與致敬品牌輝煌賽場成就及傳承自賽道純正DNA的性能跑格。
作為極致輕量化技術領域的先驅，Lotus Emira 建構於最新發表的 Lotus Sports Car Architecture 車體結構，採用初見於 Elise車型，由品牌獨家開創的擠壓式製鋁成型工法及使用特殊黏合劑接著而成的單艙式鋁合金底盤；生產於僅距離Hethel 幾英哩的 Norwich 全新工廠 Lotus Advanced Structures。此車款全新打造的車身尺寸為4,412 mm × 1,895 mm × 1,225 mm，軸距為2,575 mm。
正式抵臺亮相的 Lotus Emira V6 First Edition配載承續 Exige 及 Evora 車型備受歡迎的強勁心臟— 3.5 升 V6 VVT-I 機械增壓引擎，及六速手排變速箱，可輸出最大馬力達 400 hp 及 420 Nm 峰值扭力，0-100 km/h 加速在 4.3 秒內完成，極速可達 290 km/h。為激發 Emira 最極致的車輛效能，Lotus 為此款動力裝置進行了多項革新，包含中置橫向動力裝置布局、配置後輪驅動設定，並重新打造進氣與排氣系統。
為滿足熱血愛好者追尋純粹極勁的駕控需求，Emira V6 First Edition可隨車主需求喜好擇一選用Lotus Driver Packs 中兩種底盤調校與懸吊系統設。搭以Goodyear Eagle F1 Supersport輪胎的Tour系統，適用於一般公路駕駛，完美平衡極致動能與操駕樂趣，提供舒適優雅的駕控感受。Sports系統，擇採以較硬派的懸吊設置，帶來更競技化的動態駕馭體驗，可選擇搭配Goodyear Eagle F1 Supersport或Michelin Pilot Sport Cup 2輪胎。隨車搭載的液壓助力轉向系統則帶給駕駛者更直接的路面反饋及純粹的駕駛激情。
Emira俐落流暢的車身線條形塑媲美超級跑車的絕佳外觀、實現空力優化的獨特車頭進氣口造型、宛若精美雕塑的車門及車側進氣壩、嶄新全直列式Led大燈、靈感源於機翼的雙葉片車燈設計與寬闊圓潤的車尾，皆與Lotus Evija一脈相承。全新Lotus Emira 雖無配載主動式空力科技套件，憑藉巧妙的車輛工程設計，Emira為同級距中，唯一可於任何速度下產生被動下壓力，並可依據車身動態及懸吊系統的幾何改變，完美平衡整車下壓力分佈的車款。這也意味著，下壓力將隨著車速而提升，在通過彎道時仍可提供精準預測與調節，以保有絕佳的抓地力，及迅敏、穩定的操駕表現。
細品Emira V6 First Edition 絕色外觀，可見車身下部飾以亮黑色外觀造型套件、直列式Led大燈、Led車尾燈、加熱式電動折疊後視鏡、鈦色排氣管尾飾管及車身C柱旁飾有標示車款名稱的銘牌飾板。寬闊的輪拱則標配有20吋V-Spoke forged alloy V輻輕質鍛造鋁圈，鑽石切割面設計，營造出優質的雙色調飾面，共有銀色及亮黑色可供選擇。帶有品牌字標的兩片式高性能煞車碟盤也是初始版車式的的一環，並外加有胎壓偵測器(TPMS)。外觀漆色並包含多種色彩選擇，如：發表色Seneca Blue藍、Hethel Yellow黃、Dark Verdant綠、Shadow Grey 灰等可依車主喜好發揮絕佳創意。
打造Emira的初衷，始終專注於滿足日常駕駛需求，並能支持輕鬆愜意的長途駕駛。其全新的車室空間帶來顛覆以往的科技氛圍與精緻細節。無論現代化設計的車艙、頂級材質應用、多面延伸的儲物空間、精雕細琢的車內部件以及整合多項先端科技的駕駛輔助系統，在在體現新世代Lotus跑車在內裝設計的巨大變革。
Lotus Emira V6 First Edition 車內皮革款式及顏色亦含有多元選擇，搭以黑色Alcantara麂皮車頂內飾、緞面鍍鉻內飾套件、車內白色氣氛燈、綴有Emira字標的門檻飾板、運動型踏板、隱私玻璃及品牌地毯墊等，營造出英式工藝的優雅不凡。包含於初始版車式包含多項先端科技，集中體現了品牌不同以往的豪華與實用特質：豪華運動型座椅，駕駛座及副駕駛座均享有12向電動調節功能，和兩個與車門後視鏡相關的記憶預設(僅限駕駛座)、恆溫控制系統、無鑰匙啟動、定速巡航、自動感應雨刷、前方停車雷達與後方停車雷達及可選駕駛模式等。
Emira V6 First Edition奢華座艙亦配備著12.3吋的全數位儀表板及10.25吋的中央觸控螢幕，用於集成可支援Apple CarPlay 和Android Auto 的信息娛樂系統，同時搭配與英國 KEF聯手打造的10聲道高階揚聲系統。這也是享譽盛名的英國品牌 KEF首次與汽車工業攜手合作，此音響系統採用標誌性的 Uni-Q™️ 同軸共點技術，提供更縈繞、臨場感十足的無上體驗。
擁有輝煌歷史的Lotus以不斷淬鍊的車款進化，及追求「For The Drivers」更臻極致的嶄新駕馭體驗在車壇樹立全新里程碑。臺灣總代理 Gama Lotus依循品牌精神，致力服務追求極盡精粹駕控體驗之車主需求，2024年式Lotus Emira V6 First Edition，預計於2024年第一季起陸續交付予車主手中；而家族車系另一車款Lotus 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎車型，可望於2024年第二季導入國內市場。敬邀臺灣熱血愛好者，一同恣意盡享全新世代英式手工跑車的迷人風範。