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保誠停止進件了！實支實付醫療險改革掀搶購潮　專家籲勿衝動投保

▲為防堵變相「靠生病賺錢」，實支實付醫療險將進行變革，未來會落實「損害補償」，市場也掀搶購潮，保誠人壽更已停止進件，專家則建議投保前先評估自己的繳費能力，勿衝動投保。（圖／NOWnews資料照）
▲為防堵變相「靠生病賺錢」，實支實付醫療險將進行變革，未來會落實「損害補償」，市場也掀搶購潮，保誠人壽更已停止進件，專家則建議投保前先評估自己的繳費能力，勿衝動投保。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

為防堵國人過度投保實支實付醫療險，變相靠生病賺錢，金管會將針對實支實付醫療險進行改革，未來將落實「損害填補」原則，即以實際住院醫療等開銷支出為限，並將執行新的通報機制。消息一出，也引發實支實付醫療險搶購潮，保誠人壽今（28）日更緊急通知相關路，下午3時停止受理進件理財專家受訪時則表示，若還沒有實支實付醫療險的人，或是只有1張醫療險的人，建議可及早投保或加保，只是考慮加保的同時，也要評估未來長期繳費能力，不要衝動投保。

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目前國內實支實付醫療險可採副本理賠，每人投保以3張為限。不過，金管會日前證實，研擬推動實支實付醫療險回歸「損害填補」精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，避免出現理賠過度填補、靠保單賺錢的現象。不過，在新制上路前，賣出的實支實付醫療險，還是會按原先契約約定及理賠原則處理，也就是說，新制並不溯及既往舊保單。

金管會保險局表示，上路時程要先經保險局內部會議，再和壽險公會及產險公會針對細節及配套措施進行討論，目前尚無確定時間表。至於新制是否可能在明年上路？這還需要經過討論，現在講還言之過早。

雖然實支實付醫療險新制何時上路，金管會未給時間表，但市場已掀起搶購潮，不僅業務員LINE及電話回不完，也有壽險公司進件爆量。據了解，目前市場實支實付醫療險有接受「副本理賠」的壽險公司約7家，但能夠接受當「第3家」的壽險公司，就只剩下3家，而保誠人壽今日也開出第一槍，下午3時已停止受理進件。

保誠人壽表示，近日主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實「損害填補」原則。有鑑於「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，今日下午3時停止受理，但並不影響已承保保戶的權益，而該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。

對於實支實付醫療險改革的影響，理財專家郭莉芳接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，過去只要有醫療支出，就可以憑單據跟有投保的保險公司申請理賠，如果民眾有3張，就可以在住院醫療費（雜費）上限內申請3筆理賠。未來，一旦正式改革，朝主管機關說的「損害填補」原則來理賠的話，在新的制度上路前，恐怕會引起不能說、默默做的秘密，就是業者可能會商品下架、民眾搶買的風潮。
 
郭莉芳建議，如果還沒有實支實付醫療險的人，或是只有1張醫療險的人，建議及早投保或是加保，但她也提醒，站在保障的考量，原先已經有投保2張以上的民眾可以不用緊張，也無須被保險業務員過度銷售，除非是有家族病史或是家裡的經濟支柱，(萬一生病可能就無法有收入，可以由理賠支出來彌補收入損失)，再考慮是否要在新制上路前加保。
 
此外，郭莉芳也提醒，不管是那一種保單，都是長期的保費支出，尤其是實支實付醫療險，是投保後一路要投保到至少75歲，民眾如果考慮加保，必須要能確保未來長期的繳費能力，若目前的收支狀況已經幾乎打平，或是每月結餘的可支配所得不多，建議要審慎思考，而不是衝動投保。畢竟，顧好每個月的收支平衡，會比提撥預算（保費）去預防未來可能的生病住院風險更重要一些。

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