保誠停止進件了！實支實付醫療險改革掀搶購潮　專家籲勿衝動投保

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金管會保險局表示，上路時程要先經保險局內部會議，再和壽險公會及產險公會針對細節及配套措施進行討論，目前尚無確定時間表。至於新制是否可能在明年上路？這還需要經過討論，現在講還言之過早。
雖然實支實付醫療險新制何時上路，金管會未給時間表，但市場已掀起搶購潮，不僅業務員LINE及電話回不完，也有壽險公司進件爆量。據了解，目前市場實支實付醫療險有接受「副本理賠」的壽險公司約7家，但能夠接受當「第3家」的壽險公司，就只剩下3家，而保誠人壽今日也開出第一槍，下午3時已停止受理進件。
保誠人壽表示，近日主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實「損害填補」原則。有鑑於「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，今日下午3時停止受理，但並不影響已承保保戶的權益，而該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。
對於實支實付醫療險改革的影響，理財專家郭莉芳接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，過去只要有醫療支出，就可以憑單據跟有投保的保險公司申請理賠，如果民眾有3張，就可以在住院醫療費（雜費）上限內申請3筆理賠。未來，一旦正式改革，朝主管機關說的「損害填補」原則來理賠的話，在新的制度上路前，恐怕會引起不能說、默默做的秘密，就是業者可能會商品下架、民眾搶買的風潮。
郭莉芳建議，如果還沒有實支實付醫療險的人，或是只有1張醫療險的人，建議及早投保或是加保，但她也提醒，站在保障的考量，原先已經有投保2張以上的民眾可以不用緊張，也無須被保險業務員過度銷售，除非是有家族病史或是家裡的經濟支柱，(萬一生病可能就無法有收入，可以由理賠支出來彌補收入損失)，再考慮是否要在新制上路前加保。
此外，郭莉芳也提醒，不管是那一種保單，都是長期的保費支出，尤其是實支實付醫療險，是投保後一路要投保到至少75歲，民眾如果考慮加保，必須要能確保未來長期的繳費能力，若目前的收支狀況已經幾乎打平，或是每月結餘的可支配所得不多，建議要審慎思考，而不是衝動投保。畢竟，顧好每個月的收支平衡，會比提撥預算（保費）去預防未來可能的生病住院風險更重要一些。