中華快遞績效獎金提升至15% 工會暫緩罷工行動再喊話公司
中華郵政子公司中華快遞去年起因低薪與績效獎金問題引發勞資糾紛，針對中華快遞公司12月28日董事會決議將績效獎金稅前淨利10%調整成15%，中華快遞工會昨（30）日聲明表示，歷經6次團體協約協商會議，最終決議將績效獎金稅前淨利10%調整成15%，訴求階段性達成，將暫緩罷工投票及罷工行動，呼籲公司勿再跳票、速簽訂團協，根本解決問題。
記者許家禎／台北報導
中華快遞工會指出，自開啟團協以來歷經6次團體協約協商會議、9月交通部記者會批評公司跳票打壓工會、11月份嘉義縣民進黨部記者會要求民進黨不應該漠視公司不誠信協商以及勞資爭議調解破局、12月到賴清德競選辦公室行動要求政府別再賴皮，要求政府及中華快遞公司針對績效獎金等訴求，誠信協商並簽訂團協，同時再度準備罷工投票，最終才讓中華快遞公司於12月28日董事會決議將績效獎金稅前淨利10%調整成15%，而這也正是本會最一開始提出的團體協約版本，代表績效獎金部分，勞資雙方已有共識。
中華快遞工會表示，明年2024年1月19日將會是本會與中華快遞公司第七次團體協商會議，工會在此嚴正呼籲公司誠信協商，於1月19日團協會議確認同意將「績效獎金15%」之共識條文納入團體協約，在資方沒有跳票的前提下，工會同意暫緩罷工投票以及罷工行動，以維持銀行作業穩定及金融秩序。
針對中華快遞就績效獎金問題已數次爆發爭議，工會必須再次強調，簽訂團體協約才是根本解決之道，只要簽訂團體協約，雙方履約的前提下，工會也須遵守和平義務！而不是每每迫使工會抗爭，引發社會關注後，交通部才在年前、選前「僅解決當年度的爭議」。
中華快遞工會也說，勞動部目前也大力推動團體協約，工會在此向交通部長王國材喊話，應與勞動部長許銘春合作，要求中華快遞公司簽訂並履行團體協約，由民進黨政府帶頭做出良好示範，落實誠信協商。