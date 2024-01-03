輸尿管不通釀腎水腫！導管、支架怎麼選？醫師一次說明白

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北榮泌尿部主任黃志賢指出，輸尿管是連接腎臟與膀胱、長度約20到30多公分的管路，會通過蠕動把尿液送到膀胱，但也因為接近結腸、婦科器官等其他部位，若這些周遭區域出現病變，很容易因此遭到波及而出現損傷，造成結疤、阻斷等情況，造成輸尿管阻塞與腎水腫。
此外，北榮泌尿部醫師主治魏子鈞進一步指出，其實不只有遭受其他器官病變波及，也可能是患者的輸尿管本身就有狹窄、結石、息肉等情況導致堵塞，進而引發腎水腫，導致急性或慢性腎水腫。
魏子鈞說明，急性腎水腫患者因為輸尿管突然堵塞，容易感到腰痠、腰痛、坐立難安；慢性腎水腫則不一定會有症狀，因為腎臟本身並沒有神經、不會感到疼痛，通常是發脹到一定程度才會引發痛覺。
📍雙J導管vs.輸尿管支架
雙J導管與輸尿管支架裝設都屬於「內視鏡手術」。魏子鈞說，手術後的住院時間都落在2到3天左右，視麻藥消退與病患情況，也可能當天就出院，一般還是會先讓患者裝設雙J導管，觀察是否有脫離導管的可能性，若需要長期使用，才會考慮使用支架。
針對雙J導管手術，魏子鈞指出，其概念是通過架設人造管路，讓尿液從腎臟出發後「換一條路」抵達膀胱，手術順利的情況下，0.5小時即可完成，通常會在手術後1到2週時回診一次，後續大約6個月再回診，且通常每3個月到9個月就要更換一次導管，否則可能出現結石、斷裂、或是其他併發症。
輸尿管支架的手術則類似心臟支架，魏子鈞解釋，手術會通過氣球撐大輸尿管狹窄處，並放置支架作為支撐，手術時間落在1.5到2小時，但因為存在走位疑慮，因此前期的追蹤頻率會較為密集，通常是在手術後隔天、一週、一個月、一季、半年時回診確認，若情況穩定，可以拉長到一年追蹤一次，不過一般還是建議半年回診一次，會比較穩妥。
📍輸尿管支架優缺點都是「滑」
魏子鈞也提到，輸尿管支架因足夠光滑，產生結石的風險相對較低，但並非完全不可能，因此仍需要特別注意，另支架也可能因為尿液排出後、輸尿管上端出現小小的低壓區域，因此越來越往上走，因此靠近腎臟，有些患者可能會因此出現出血、腰酸等不適症狀，需要特別注意。
但魏子鈞也提到，輸尿管支架會出現滑動，也可能是輸尿管塑型成功、產生額外空間所致，依照目前德國的建議，裝設3年內保持穩固的話，可以不用移除，但裝設3年以上後，可以嘗試移除，就像水泥牆穩定後，就可以把支撐架撤走一樣，不過後續仍需要定期追蹤、確認有無血尿、結石等併發症。
魏子鈞也指出，目前健保有給付雙J導管裝設，但輸尿管支架仍屬於自費項目，價格超過10萬， 且通常輸尿管支架不會是第一線的治療選擇，一般還是會先讓患者使用雙J導管、觀察情況。