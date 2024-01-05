▲台灣福斯汽車 2023 年銷售成長 40%，領牌達 14,009 輛再締新猷

台灣福斯汽車致力拓展產品陣容，引進德制卓越造車工藝與最新的安全科技，2023年度銷售突破 14,000 輛，優異表現更創下 Volkswagen 在台一甲子歷史新高，其中搖滾跑旅 The T-Roc 和休旅王者 The Tiguan 脫穎而出，The T-Roc 抱回 A0 級距進口休旅銷售冠軍，領牌累積近3,000輛，The Tiguan 則不負全能休旅盛名，掛牌總數破5,000輛，以德系休旅王者之姿傲視群雄，2024 年 Volkswagen 將繼續開拓全方位的擁車服務，滿足消費者的移動需求，打造無與倫比的駕馭體驗。
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台灣福斯汽車持續導入精良車款，對於行車安全及操駕樂趣從不妥協，並且針對消費者不同需求提供家庭用車和性能車款，2023年刷新品牌紀錄，締造銷售 14,009 輛的領牌數，相較去年領牌數一舉攀升近 40% 之多，為 2023 年寫下璀璨新頁；搖滾跑旅 The T-Roc和休旅王者 The Tiguan 表現尤為亮眼，The T-Roc 獲得 A0 級距進口休旅銷售冠軍，領牌累積直逼 3,000 輛，The Tiguan 更以休旅王者的霸氣大展身手，掛牌總數超越 5,000 輛，出色表現穩坐台灣德系休旅王者寶座，台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示：「感謝消費者對德藝品質的肯定與喜愛，Volkswagen在 2023 年創下傲人成績，日後也會秉持著多元、自信和創新的精神，持續深化人與車的連結，藉由生產優良的汽車、引進全新的車款、擴展售後服務網路、建設硬體設備、優化線上服務，和增進多元移動服務，深入消費者的出行生活，實踐 Love Brand 的擁車旅程。」
The T-Roc 具有輕巧流線的跑旅設計，全車系標配完整的 Volkswagen IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統提供消費者安全駕馭，330 TSI R-Line Performance 車型可選配 Black Style 黑化風格套件，為喜歡獨特設計的車主訂做專屬帥氣跑格外觀；而 The Tiguan 多次勇奪國內德系休旅銷售冠軍，24 年式第一波搶先推出 280 TSI Life、280 TSI Elegance Premium 與 R 車型，皆升級運動型真皮座椅、駕駛座多向電動調整附記憶功能，以及雙前座椅加熱功能，營造舒適座艙享受，新增的 280 TSI Elegance Premium 車型更配有 LED Matrix 矩陣式頭燈和 Premium 專屬套件，不僅有效提升行車安全，鍍鉻的細部套件再再展現絕佳質感。