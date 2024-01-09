名家論壇》蕭徐行／「討厭民進黨」能促成2024政黨輪替嗎？

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從早先的數據觀察，如今泛藍、泛綠選民的歸隊率多已經達到了緊繃狀態，雙方差距約在拉鋸之內；尤其在不能發布民調的禁令生效後，選情顯然陷入了撲朔迷離的狀態。近日各個政黨卯足了勁透過大型集會壯大聲勢，場面雖然慷慨激昂，讓支持者振奮，但是領先者政治勢力相互纏鬥，誰勝誰負猶在未定之天。除非執政黨再次爆發嚴重的弊案與醜聞讓支持民進黨的選票發生結構性的轉移，國民黨如何能從逐漸偏綠的台灣民意中「逆轉勝」，就必須從中間選民與青年族群中挖掘支持者，要把「討厭民進黨」的氣氛再次點燃，以拉開雙方之間的差距。如何抓到年輕人與中間選民的心，就成為國民黨與侯陣營最緊急的任務了。
台灣民眾對於民進黨執政八年以來的無能、傲慢又貪婪的形象，早已極為痛惡。討厭民進黨的意識讓執政黨在去年的九合一地方選舉，面臨雪崩式的敗選，寫下民進黨創黨以來最差的成績。這樣要「下架民進黨」的氣氛持續至今，多份民調都顯現有約六成左右的選民希望政黨輪替，希望民進黨下台，還給民眾公平、正義、乾淨與和平的台灣。諸多執政的失誤差錯也讓賴清德的民調起起伏伏，正因為過去幾年的執政包袱，造成民眾的怨懟，身為蔡政府的副總統，自然要對執政黨的不當作為概括承受了。
媒體報導，過去一年來民眾對執政黨的主要不滿議題分別是「缺蛋與進口蛋爭議」、「台海和平與戰爭」、「詐騙猖獗與資安議題」、「缺電、電價與能源議題」、「行人地獄交通議題」、「居住正義議題」、「職業駕駛計點問題」、「私校補助與私校退場議題」、「美豬標示不清」、「流感疫苗接種爭議」，以及兵役由4個月延長為1年，引起了役男與家長們對於執政黨的不信任。這些議題都引起了民眾的不滿與抗議，近年來年輕選民更對於相關的國家經濟、居住權、工作機會等其他方面的不安感，是促使年輕人轉向的主要原因。
直白的說，「台海和平與戰爭」、「詐騙猖獗」、「能源議題」、「買不起房子」、「失業問題」、「低薪問題」是長期以來青年人所承受的壓力，年輕選民不再樂意支持傳統政黨乃根植於對於生活現狀的不滿，既然主流政黨執政多年都不能解決問題，而且問題多多，那還不如讓能懂他們心聲的新的政黨與政治人物來試試看。這也是年輕選民厭惡藍綠，多數支持民眾黨的根由，讓國民黨與民進黨都面臨嚴重的未來危機。
今年以來，讓民眾不滿的事件更逐漸冒出，賴清德答應「高端疫苗合約公開」，卻受到執政黨政府的阻撓；國中生割頸案引爆的校園安全管理以及「廢死VS反廢死」的爭論；檢調單位憑藉「反滲透法」戕害民眾言論自由以及遷徙自由；動輒以「中國介選」栽贓中國涉入選舉，企圖掩蓋自己敗政失德的惡行等，這都正逐步把「討厭民進黨的氣氛炒高。」
除此之外，賴清德老家的違建問題、一爆再爆的民進黨幹部學倫問題、情色與性騷擾爭議，和黑金的關係。這都說明民眾對於執政黨的民怨真是罄竹難書。
人民的眼睛是雪亮的，民眾的心思是充滿智慧的。從缺疫苗、口罩、快篩劑以來，大家很清楚每次內政與經濟出現了危機，推託敷衍、甩鍋抹黑、製造話題轉移焦點，就是民進黨的SOP。就像廢死問題應對無力時，就趕快甩鍋馬英九任內簽署的兩項聯合國人公約；高端疫苗不敢公開，就耍賴刁難，彷彿中間隱藏了不為人知的大祕寶。正如在缺蛋風波時，民眾所感受到的是，「沒有蛋，問題在其中上下操作的壞蛋！」壞蛋比笨蛋更可怕貪婪，真正的問題不在「一堆壞掉的蛋」，而是「一堆壞蛋在搗蛋」。
也正因為民進黨不願意誠摯面對問題，這就使得「討厭民進黨」的仇恨值升高。執政黨政黨千萬不要小看仇恨值的威力，千里之堤潰於蟻穴；2000年總統大選，民進黨曾以「連米酒都買不起」廣告，重擊國民黨政權，如今綠營壞事連連，更凝聚了「下架民進黨」社會共識。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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