礦工記憶／瑞芳老礦工揭歷史回憶　自費打造文史館：只想被記得

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「礦工的受傷率都是100%，但是今天工作，明天就有錢領，對我們這種艱苦人來說也是沒辦法，不然全家人要吃什麼？」當年，周朝南也是因為父親採礦時不慎受傷，臥床養病導致家裡經濟亮紅燈，他才不得已放棄好不容易考取的初中資格，扛起鋤刀、入坑採煤。
「入坑之後，命就是老天爺的；出坑之後，命才是自己的。」周朝南形容，煤礦坑的工作環境險惡，每位礦工身上都有大小不一的傷痕，「就像我右腳這裡曾經斷過一次，還有一次礦車異軸，從我身上劃過去，肚子就破掉了。」周朝南微笑說著，對他而言，這些都是過往討生活的「戰功」。
放棄學業改當礦工，周朝南直言：「當然還是會怨嘆啊！可是為了生活又不能不做，所以我就想到我爸爸說，『做乞丐也要有一個袋子』，那我當礦工可以留下什麼？」於是，當年17歲的周朝南，開始學用朋友贈送的底片相機，紀錄起他們在礦坑底下的工作日常。
「我沒那麼厲害，想到未來要建一座文史館，我只是想留下自己的紀錄而已。」周朝南淡淡地說，而這批照片在數十年後，卻成了珍貴史料，紀錄台灣礦工那一代的刻苦耐勞。
捨身挖煤、增產報國卻遭遺忘 礦工盼政府成立「公立礦工文史館」
當時，即使每天在黑暗的礦坑裡度過，身為礦工，他們仍有自己的驕傲時刻。「民國62年，國家遇到能源危機，政府下一道命令要礦工增產報國，你知道我們心裡多爽？很難得國家要用我們耶！」說起那段回憶，周朝南不自覺挺起胸膛，即使每天工作，從早晨7點到晚上11點，他仍樂於為國家效力。
「可是國家很沒有良心，用完我們就丟掉了，老農、老漁退休後都有津貼可以領，但是礦工除了每個月3500元的老人年金以外，什麼都沒有！」周朝南直言，因為礦工人數太少，至今只剩下1萬多人，無法創造足夠多的選票吸引政策幫助。
「我們一直跟政府說，來做一個礦工文史館，他們也是一直沒有行動，所以我們就決定要自己來。」這5年來，無論是晴是雨，只要有觀光客報名，周朝南和夥伴們就熱情地導覽解說，「對我來說，礦工歷史是台灣一段很重要的記憶，我不想被忘記」。
如今，因為租約只到6月，文史館剩不到半年的時間，周朝南語氣中滿是遺憾，「畢竟地是人家的，你能怎麼辦。」現在，他只能透過大眾的宣傳，向新北市政府喊話，希望國家能許給他們一座公立的礦工文史館，除了要保存礦工文史、文物，更重要地是將這群耆老們的口述歷史傳承下去。「只要國家願意接手，我可以無償奉獻我的所有。」
這回總統大選，礦工再次成為鎂光燈焦點。對於周朝南等一票礦工的訴求，新北市觀光旅遊局做出回應，市府規劃在瑞芳舉辦一個短期的礦業策展，並與老礦工們合作，協助文物展出及導覽解說，至於未來是否有機會，在文史館目前的場地成立「公立礦工文史館」？則尚未有答案，還有賴新北市府與地主瑞三公司的後續接洽。
周朝南只希望，政府對礦工的關注不要只在大選期間，而是能全面性妥善規劃，讓這群曾用血汗支撐台灣60、70年代經濟基礎的煤礦英雄，故事永流傳。