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肋骨骨折積極治療 搭配微創、3D列印符合精準醫療精神

▲國軍台中總醫院胸腔外科主治醫師謝志明表示，肋骨骨折搭配微創及3D列印符合精準醫療精神。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
▲國軍台中總醫院胸腔外科主治醫師謝志明表示，肋骨骨折搭配微創及3D列印符合精準醫療精神。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)

記者金武鳯/台中報導

一位中年婦人騎機車出車禍，斷了七根肋骨，到國軍台中總醫院就診，胸腔外科主治醫師謝志明選擇微創手術加3D列印技術，將其中六根肋骨以鈦金屬鋼鈑鋼釘固定，兩天後即可下床，五天後出院，復原情況良好。謝志明指出，傳統上肋骨骨折多採保守治療，但會有引發氣胸的後遺症，近十年醫治肋骨斷裂的骨材及技術不斷精進，採取積極治療已成新趨勢。

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謝志明醫師指出，肋骨骨折大致分為保守跟積極手術治療，傳統的保守治療認為肋骨會自然癒合，但最大的問題是患者會疼痛，肋骨斷越多根、錯位更厲害，疼痛指數會更高。病人因為疼痛不敢深呼吸及咳痰，會造成肺部不易復健的問題。再者，斷裂的肋骨骨髓出血，錯位的肋骨會傷到肺，造成血胸及氣胸，後遺症甚至引發出血性休克，更嚴重就要插管進加護病房。

▲謝志明主治醫師表示，近十年醫治肋骨斷裂的骨材及技術不斷精進，採取積極治療已成新趨勢。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
▲謝志明主治醫師表示，近十年醫治肋骨斷裂的骨材及技術不斷精進，採取積極治療已成新趨勢。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.11)
大約在十年前由美國帶領的研究加上肋骨固定骨材的研發，醫界開始接受積極治療，先將斷裂的肋骨復位，釘上肋骨專用的鈦金屬鋼板及鋼釘，待骨架穩定後，大多數後遺症都可以避免，包括疼痛指數大幅改善，骨髓不再出血。

該如何決定採積極或保守治療？謝志明說，以下這些狀況都建議要手術。第一，疼痛指數大於等於六，斷掉的肋骨三個或以三個上，或已經產生合併氣血胸等，若造成嚴重的內出血非得緊急開刀否則會致命，也建議要一併處理讓肋骨復位。

謝志明醫師指出，肋骨骨折最常見是車禍，也有跌倒、工作爬高摔下等，照了X光明顯看出斷裂或錯位。也有狀況是病人很痛，但X光卻照不到，因為會有死角及侷限性，與斷裂的部位有關，或者錯位不嚴重，不一定看得出來，通常會讓患者先服藥回家休息，不過後續追蹤觀察很重要。例如回家後疼痛加劇，如果只是挫傷發炎，三五天內會大幅改善，萬一痛點一直沒有好，就要回診進一步檢查，所以疼痛絕對不能忍，要盡早求醫，臨床上很常見第一時間從X光片看不出來，到追蹤時第二次拍X光才發現錯位了。

在治療的部分，謝志明醫師指出，將3D列印運用在手術上，術前將病患電腦斷層的數據輸入，經由3D列印出骨折處肋骨的弧度，術前先用鋼板在相對應的位置依肋骨的弧度塑形好再送清消，即可大幅減少開刀時間且精確度提高，平均一個鋼板可縮短三到五分鐘，如果病人需要固定十根肋骨，手術時間可縮短近一小時。

謝志明醫師指出，同時間可搭配微創器械的輔助，只要病患身高體重適中，斷的部位接近肩胛骨且不太分散，開一個五到八公分的傷口，可以固定五到六根肋骨，加上搭配3D列印，傷口小且大幅縮短開刀時間，更符合精準醫療的精神。



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