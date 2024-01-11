肋骨骨折積極治療 搭配微創、3D列印符合精準醫療精神

我是廣告 請繼續往下閱讀
大約在十年前由美國帶領的研究加上肋骨固定骨材的研發，醫界開始接受積極治療，先將斷裂的肋骨復位，釘上肋骨專用的鈦金屬鋼板及鋼釘，待骨架穩定後，大多數後遺症都可以避免，包括疼痛指數大幅改善，骨髓不再出血。
該如何決定採積極或保守治療？謝志明說，以下這些狀況都建議要手術。第一，疼痛指數大於等於六，斷掉的肋骨三個或以三個上，或已經產生合併氣血胸等，若造成嚴重的內出血非得緊急開刀否則會致命，也建議要一併處理讓肋骨復位。
謝志明醫師指出，肋骨骨折最常見是車禍，也有跌倒、工作爬高摔下等，照了X光明顯看出斷裂或錯位。也有狀況是病人很痛，但X光卻照不到，因為會有死角及侷限性，與斷裂的部位有關，或者錯位不嚴重，不一定看得出來，通常會讓患者先服藥回家休息，不過後續追蹤觀察很重要。例如回家後疼痛加劇，如果只是挫傷發炎，三五天內會大幅改善，萬一痛點一直沒有好，就要回診進一步檢查，所以疼痛絕對不能忍，要盡早求醫，臨床上很常見第一時間從X光片看不出來，到追蹤時第二次拍X光才發現錯位了。
在治療的部分，謝志明醫師指出，將3D列印運用在手術上，術前將病患電腦斷層的數據輸入，經由3D列印出骨折處肋骨的弧度，術前先用鋼板在相對應的位置依肋骨的弧度塑形好再送清消，即可大幅減少開刀時間且精確度提高，平均一個鋼板可縮短三到五分鐘，如果病人需要固定十根肋骨，手術時間可縮短近一小時。
謝志明醫師指出，同時間可搭配微創器械的輔助，只要病患身高體重適中，斷的部位接近肩胛骨且不太分散，開一個五到八公分的傷口，可以固定五到六根肋骨，加上搭配3D列印，傷口小且大幅縮短開刀時間，更符合精準醫療的精神。