自由選舉本身就是北京的威脅！分析：台灣越民主　兩岸衝突越棘手

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報導指出，馬英九所屬的國民黨，過去8年一直處於失勢狀態，被競爭對手邊緣化，執政的民進黨則對北京更加敵視，擔心會被納入中共的傘下；而馬英九在選舉前發表的爭議言論，導致他未被邀請參加國民黨總統候選人侯友宜的選前之夜，顯示他說的話即使對國民黨來說，都是不受歡迎的，特別是在選舉進入倒數的關鍵時刻，可能會使該黨失去關鍵的中間選民，讓本就未具明顯優勢的侯友宜，在和民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲的纏鬥更加艱苦。
與此同時，中國問題仍然是「房間裡的大象」，民調顯示，台灣人越來越傾向身為台灣人的身分認同，而習近平的強制舉措只會加劇分歧。美國智庫「外交關係委員會」的專家薩克斯（David Sacks）就認為，這次選舉無法改變一個基本事實，如果兩岸統一是一家「企業」，那它就會失去市場並處於破產邊緣，台灣持續致力於融入西方，這一過程不利於北京。
對於這次選舉，北京將賴清德稱為「和平破壞者」，並不斷釋放出強烈信號，表明民進黨若再次執政，將加劇兩岸緊張升級；同時美國的國會議員也比以往任何時候，在台灣問題上都更加展現團結，強調美國堅定支持台灣人民，以及對民主法治的共同承諾。
報導並引述《大西洋月刊》專家舒曼（Michael Schuman）的看法，直言北京只會將這種挺台、美台深化關係的言論，視為更大威脅的一部分，因為：「沒有哪個共產黨領導人可能會對台灣的民主表現的慷慨大方，就像台北不太可能相信，北京會讓台灣社會像如今這般繁榮一樣。共產黨已經清楚表明它對自由社會的看法，因此台灣的民主化程度越高，兩岸衝突就越棘手，華府就越需要做好最壞打算。」
舒曼指出，台灣存在一個成功、民主的華人社會，本身就是對習近平及其野心的侮辱、挑戰，如果有機會，習近平將摧毀台灣的民主，以消除對其「中國願景」的威脅，這種爭端要和平解決，幾乎是不可能的，因為北京維護自身權力的決心只會越強烈，特別是在國內困境接連爆發之際；而台灣的民主持續發展，也會讓台灣人越來越不希望被剝奪自由，雙方達成共識的範圍正在縮小。
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