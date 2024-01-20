毒鴛鴦毒駕遭警攔查拒配合 新北警分局長怒喝斥強制執法嚴辦
一對男女於昨（20）日深夜騎乘機車於新北市淡水區中正東路上蛇行危險駕駛，警方實施攔截圍捕時騎士又再擦撞機車及轎車後才停車，並在車上發現毒品，不料2人竟故意不願配合、拖延時間，造成深夜淡水大馬路上車輛回堵車陣，適巧新北市警方執行執行威力掃蕩、擴大臨檢，新上任的淡水警分局長彭正中隨即趕到現場，並大聲喝斥犯嫌，支持同仁強勢執法，強制帶回派出所內偵辦，紓解道路交通順暢。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，25歲謝姓女子搭載31歲陳姓男子於馬路上蛇行危險駕駛，警方發現隨即呼叫勤務指揮中心攔截圍捕，女子疑似心生恐慌加速逃離先與路上的機車駕駛發生擦撞成機車騎士左膝擦傷，並又造成2輛轎車車門刮傷後才停車。
警方隨後搜索機車車箱，查獲第三級毒品卡西酮咖啡包55包，並在男子口袋發現部分安非他命吸食器，不過因為謝姓女駕駛向警方質疑公共危險及藉故拖延，還故意不願配合調查，造成後方車輛回堵，分局長才會大聲喝斥涉嫌人，要求同仁將2人帶返所偵辦，開出未戴安全帽500元、無照駕駛6,000至24,000元、危險駕駛6,000至36,000元、拒檢逃逸 10,000至30,000元等至少22,500元以上的4張罰單，並吊扣駕照6個月，全案在偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，並向上溯源追查毒品來源。
彭正中表示，支持同仁強勢執法，對於壞人要更兇，不容許有任何挑釁公權力行為；強調新北市治安不容挑釁，更沒有空窗期，對於任何不法犯罪，將依法嚴辦，決不姑息。
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