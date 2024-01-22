長榮機師釀春節罷工！學者批把民眾當肉票　勞團嗆：向工會潑髒水

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工會承諾，最晚將於發動罷工的24小時前提前預告，以免搭乘受影響航班的旅客前往機場撲空以外。交通部民航局也要求長榮航空，因應工會取得罷工權，應儘速於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息。
台灣在2016至2019年，已發生3次航空公司大型罷工，前2次華航空服員及機師的罷工，是在6小時前預告，長榮空服員罷工的預告時間僅2小時，讓航空公司措手不及，因此外界對於罷工預告期立法，一直有相關討論。
盧衍良認為，任何涉及不特定社會大眾權益的議題，都應該更為審慎評估，機師工會主張勞工權益應予尊重，但工會也應深思當罷工發生後，社會大眾休假期間原有的旅遊、探親等規劃受到影響，為了爭取自身權益而犧牲社會多數勞工休假權益的作法，把廣大社會不特定民眾當肉票的行徑，是否符合社會公平正義的原則。
盧衍良指出，罷工預告期的意義，在於要給社會不特定民眾有足夠時間進行應變，因此多半是10到14天以上，例如義大利10天、日本10天（公共事業）、美國10天（醫療機構）等，但無論是機師工會或是空服員工會向來都反對罷工預告期立法，認為民眾既然知道有可能罷工，就應該要自己迴避，此行為顯然意圖將民眾視為肉票。
桃市產總秘書長魏豫綾表示，台灣相較於國外，罷工程序有非常多程序，包括要先跟資方進行「調解」，調解不成立後，還會再花1個月到1個半月的時間，才會決議要罷工投票，經工會全體會員以「直接」的「無記名」投票、全體「過半數同意」，才能取得合法罷工權，等到要正式啟動罷工，還會再花一些時間，有許多程序跟時間可以讓雇主準備、因應，不會有事先無法預期的狀況發生，因此勞團不會主張罷工預告期，若消費者搭機受影響，應該是航空公司要去回覆消費者。
另外，盧衍良說，我國的勞動三法，工會法、勞資爭議處理法、團體協約法，經過歷次罷工事件後，應該加以檢討，超過萬人的企業卻是由外部的工會介入其中，主導罷工爭議，是否符合公平正義不無討論空間；團體協約簽訂後，依據「勞動部獎勵工會簽訂團體協約實施要點」，工會還可以領取龐大獎勵金，由納稅人提供。
盧衍良認為，在上述基礎下，外部工會人士常態性的介入企業，在各企業間製造各種勞資爭議，並藉由必定簽署團體協約的法定程序，領取為數不等的獎金，並不合理；本次罷工爭議尚未能清楚見到工會訴求的邏輯論述，卻是由其他航空公司的機師參與投票決定長榮罷工與否，已充分凸顯出當前勞動三法的邏輯迷思，建議各界應重新檢討法令的合宜性，讓勞工權益回歸理性且務實的做法。
對此，魏豫綾回應，有關罷工投票有其他航空公司會員參與投票一事，機師工會原本只有進行純長榮機師的投票，但1月4日聲明指出，是勞動局跟勞動部要求全體會員都要投票；長榮企工有談團協，迄今快4年，幾乎毫無進展，而且長榮航空資方還被勞動部判不誠信協商，可見問題其實是長榮航空對於工會的敵意態度。
魏豫綾說，加入複數工會本來就是勞工的權利，會用團體要利用簽訂團協來賺獎金很明顯就是對長榮的情況不了解。她強調，對勞工來說，團協的簽訂並不容易，也不是每次罷工後都能簽訂團體協約，若要擔心這一塊，應該是請勞動部給獎金時注意，而不是在工會發動爭議時，給工會潑髒水。