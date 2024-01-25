老人家手腳不協調？恐是帕金森氏症上門　醫詳解搶救正常生活關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到老人家常出現的疾病，「失智症」、「帕金森氏症」兩大魔王幾乎從不缺席，前者會讓患者的記憶力逐漸衰退，思考、行為能力也會受到影響；帕金森氏症則是從肢體僵硬、行動變得緩慢開始表現的疾病，但隨時間拉長，同樣可能影響患者神智與記憶力。
曾冠穎指出，帕金森氏症目前的病因不明，但腦炎、特定藥物使用、血管性病變、曝露於神經毒物環境等，會提高疾病發生率，與基因遺傳則無關。
對於帕金森氏症的致病機轉，主要與腦內製造「多巴胺」的黑色素神經細胞異常有關。曾冠穎解釋，多巴胺扮演中腦與基底核間的訊息傳遞的重要角色、攸關手腳與身體的正常運動，下降超過80%時，就會出現帕金森氏症的症狀。
📍帕金森氏症有哪些症狀？
症狀方面，曾冠穎指出，帕金森氏症是一種漸迫發展性疾病，明顯症狀如肢體僵硬、行動遲緩、肢體顫抖、姿勢不平等，其中肢體顫抖可能是持續性、也可能是間歇性的，但通常明顯可以看出患者的肢體出現不平衡或無力的情況，活動也會變得比較不靈活、較難進行精細動作。
帕金森氏症可以大致分為初期（前5年，包含第一、第二期）、中期（5到10年，包含第三、第四期）、晚期（10年以上，第五期）。
曾冠穎說明，第一期患者是單側肢體先產生症狀，精細動作會較為笨拙、力不從心；第二期則是兩側肢體都出現症狀，患者的表情會有僵硬的情況，雙手都有顫抖、僵直、緩慢等，走路時也會出現遲緩與不自然的感覺，但仍能自我照顧、從事輕便工作。
然而，若病情進入第三期，前述症狀都會加重，通常患者無法正常工作、日常也需要旁人協助，走路時步伐很小、動作緩慢、表情呆滯，不論是站或是坐，都會顯得相當困難，但病患神智及記憶力仍然正常；第四期的症狀還會持續惡化，病患行走時也會變得不穩、需要旁人攙扶。
如果病程進入第五期，患者會完全失去行走能力、僅能終日臥床，包括吞嚥、咳啖、翻身的因難，容易產生褥瘡、肺炎及營養不良的情況，且容易發生摔倒意外，再加上晚年臥床更容易發生感染，患者死亡率是同年齡的2倍。
📍帕金森氏症能治療嗎？
若家中長輩不幸確診帕金森氏症，曾冠穎指出，目前第一線治療會採用藥物介入，針對「缺少多巴胺」這個致病機轉來進行處理，「左旋多巴」是目前治療帕金森氏症最有效的藥物，8成患者使用後症狀可以有效改善，但長期使用會出現「不自主動作」、「開關」等副作用。
此外，部分患者使用前述藥物後，會出現嘔吐、食慾不振的情況，也因此排斥繼續用藥，如台語金曲歌后詹雅雯，但近年來也發展出手術治療手段，通過微創腦外科手術，把電極導線植入預定的腦組織內，以放電的方式提供刺激，改善帕金森氏症的顫抖症狀，也能降低藥物使用量50至75%。