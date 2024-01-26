「停產恐令全球經濟蕭條」　《紐時》專欄再提台積電重要性

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有些觀點認為，正因為台積電具有高度價值，這也誘使中國試圖以佔領台灣讓世界屈服，例如「股神」巴菲特（Warren Buffett）就曾因台積電這家企業的「地理位置」處於可能發生戰爭的地區而賣掉新台幣1250億元的台積電股份，儘管巴菲特也認為這家公司可能是世界上管理最好也最重要的公司。
紀思道表示，曾在川普政府擔任國家安全副顧問的博明（Matthew Pottinger）向他表示，「沒有什麼能與台積電的工廠相提並論，這真的是黑魔法」，但紀思道也認為如果中國真的佔領了台積電，也只會和取得一台「沒電的手機」沒兩樣，因為他們生產製造的晶片仍是其他國家設計的，仍須國際供應鏈來維持生產流程。
不過他也點出，即使中國無法接管台積電的晶圓廠，北京當局仍有辦法藉由攻擊「黑魔法的弱點」來破壞生產，而此處的風險指的正是台積電需要大量能源，中國可以藉由對電網的網路攻擊打斷生產，藉此對台灣與西方國家施壓，博明也認同表示這種摧毀電網的攻擊對中國來說並不困難。
因此，紀思道針對「矽盾」這個說法也持懷疑態度，儘管阻止台積電生產可能迅速波及全球經濟，甚至中國本身，但破壞電網的可行性仍讓北京有攻擊台灣晶片產業的動機存在，他也坦白表示全球經濟仰賴的晶片在這個地區生產絕非最佳選擇，然而實際上想將先進晶片製造技術帶回美國比起立法還要困難。
雖然美國《晶片法案》投資了390億美元，但紀思道也認同台積電創辦人張忠謀稱在美國建晶圓廠是一項耗資巨大、徒勞無功的行動，他認為美國本身從辦事效率、取得建築與環境許可、教育體系等方面想要複製台灣政府支持晶片製造的模式就相當困難。
那麼既然試圖轉移生產地行不通，紀思道認為，那麼保護晶片製造的最佳方式，就是比過去任何時候都還要更努力地去遏制和避免台灣海峽爆發戰爭。