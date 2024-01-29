「銀」得信任　台中波麗士防搶演練展實力

年關將近，台中市警一分局波麗士緊鑼密鼓強化社區治安， 25日下午民眾目睹了一場由警方與第三信用商業銀行台中分行共同舉辦的無劇本防搶演練；警察巡邏車急促的警笛聲令人神經緊繃，員警各個荷槍實彈，戴上防彈頭盔及盾牌如臨大敵，陸續趕抵銀行展開圍捕行動，演練過程逼真，是一場紮實的治安震撼教育。
記者鄧力軍/台中報導
在這次演練中，第一分局展示勤務指揮中心迅速確實地有效管制通報作為，以及派出所線上警網攔截圍捕，聯合作戰的團隊的精神；也透過測試銀行警民連線機制完善發揮功能，警察局得以即時獲報，派遣優勢警網到場處置，以確保銀行及民眾的安全。
三信銀行許素娟副理也對這次演練表示滿意，強調長期與第一分局緊密合作，無論是金融機構關懷提問、反詐騙犯罪預防宣導以及轄區派出所攔阻詐騙工作上都是絕佳默契，非常樂意透過演練，深化警民合作的機宜。許副理也提到，金融機構在當今社會扮演著至關重要的角色之一，與警方攜手維護治安更是贏得市民信任和穩定金融秩序不可或缺的關鍵。
分局長鍾承志表示，隨著年末資金流動增加，金融機構需謹慎防範搶案，仍有歹徒伺機而動，建議民眾存提領大筆現金應向附近派出所申請護鈔服務，同時提醒市民，不要將貴重物品存放在機車置物箱或汽車座位上，以避免引起宵小份子的覬覦及不必要的財物損失，也呼籲市民朋友保護錢財好過年，龍年大家「龍舞探吉」(台語：都有賺錢)。