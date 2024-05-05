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NBA／湖人快看！如何限制Nikola Jokic？Anthony Edwards一語道破

▲Anthony Edwards狂砍43分，表現亮眼，也締造多項紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards狂砍43分，表現亮眼，也締造多項紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA明尼蘇達灰狼在今（5日）西區第二輪系列戰交手衛冕軍丹佛金塊，靠著「蟻人」Anthony Edwards狂砍43分帶領下，以106:99搶下開門紅，談到這場比賽的勝利，賽後Anthony Edwards就表示，「他們是可敬的對手，今天團隊打出了競爭力，是他們給了我信心。」

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雖金塊中鋒Nikola Jokic依舊砍下32分，但整場正負值則為-12，表現並沒有很理想，對於該如何限制Nikola Jokic，Anthony Edwards則透露，「Nikola Jokic是全世界最棒的球員，跟他交手十分有趣，這對我們球隊的防守紀律是一門考驗，今天靠著大家的努力贏下了比賽。」

本場比賽灰狼一度在上半場陷入苦戰，但靠著Anthony Edwards在上半場球隊進攻熄火時，一人獨拿25分幫助球隊緊咬比分，其中今（5）日全場更是29投17中，拿下43分、7籃板、3助攻的成績，更在末節一人獨拿8分幫助球隊鎖定勝局。

談到在進攻端如何打出高效表現，Anthony Edwards則直言，「這必須感謝教練組所制定的戰術，我會在場上考驗對手的防守紀律，更會記得他們在球場上的習慣，總之能跟世上最好的球隊交手十分有趣。」

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