搶救台觀光１／疫後觀光沒回春　2023台灣旅遊復甦跟不上世界

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“Milk Fish（虱目魚）is traditional Tainan cuisine.”擔任英語導遊至今8年的逸蘋，疫情前從台北回到家鄉台南，原本計畫接當地的英語導覽團，但在疫情封鎖收入減少之下，開始兼職英語家教。逸蘋本來規劃2023年疫情結束，導遊工作開始穩定回溫，能辭教英文的兼職工作，沒想到兼職快變成正職，她感嘆「我們大家本來很期待，應該很多外國人會來台灣，可是實際上並沒有到達我們預期的這麽多」。
12月中，觀光署喜迎今年來台旅客量達600萬人次目標，這個數字算不算國內觀光復甦？如果跟2019年疫情前當年度約1186萬人次比較，只恢復約5成來客量；如果依照《世界旅遊組織UNWTO》評估2023年1到9月的復甦狀況，全球旅遊業已恢復到疫情前87%的水準，不過亞太地區因為開放的速度較慢，旅遊復甦狀況只回到疫情前的62%（註1），顯示台灣旅遊「回春」速度還跟不上世界復甦。
「台灣應該算是一個中等生的階段！」世新大學觀光系副教授陳家瑜評估台灣旅遊回溫狀況還不算差，她解釋歐美國家因為去年（2022）一整年已經開放，所以今年能恢復到接近疫情前的榮景，但亞洲國家重開國門的時間大概比歐美慢了半年至一年，所以亞洲國家目前只有日本恢復得最快，其他國家也跟台灣不相上下；陳家瑜分析台灣要回到疫情前水準，還有一段距離。
疫後觀光客只回溫五成 哪些國家旅客不來了？
仔細研究疫情前後觀光客的來源國差異，疫後來台旅客以香港人居冠，1到10月約有87萬人次入境來台，但相較於疫情前有129.2萬香港人入境來看，今年約減少了約42萬人次；今年來台人數次多的國家是日本，截至10月有68.4萬人次來台，不過這數字相較於疫情前同期的172.6萬人次，日本來台旅客人數銳減6成。來台旅客量排名第三的國家是韓國，但相較於疫情前還是流失了近4成的韓國客。另外值得注意的是陸客人數銳減，從疫情前的來客量第一（251.3萬人次）降為今年的第10名（17.2萬人次）。
觀光署分析，中國大陸市場的客源受兩岸政策影響，至於日本客不來則是因為日幣大幅貶值，降低日本旅客出國旅遊意願，因此來台動能較為疲弱，但其他國家旅客來台數量都較疫情期間成長6成以上，因此觀光署評估我國疫後入境旅遊復甦動能與亞洲趨勢相符。