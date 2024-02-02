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中警一分局空拍機即時觀測中西區高肇事路況 維護交安過好年

▲中警一分局空拍機即時觀測中西區高肇事路況 維護交安過好年（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中警一分局空拍機即時觀測中西區高肇事路況 維護交安過好年（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

因應春節連假「113年加強重要節日工作」，警一分局除已針對中西區臺灣大道一、二段沿線重要路口編排交通疏導勤務，並有效運用義交等民力協勤交通疏導外，特別運用空拍機觀測高肇事路口、火車站之路況，隨時注意車流，有效率了解轄內高肇事路口之交通情形，遇有交通壅塞狀況，立即派員加強交通疏導作為，即時疏導車流，以維交通安全順暢，防制交通事故發生，提供民眾安全行車環境，讓用路人都能平安過好年。

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中市中西區臺灣大道一、二段沿線路口及勤美誠品、SOGO百貨、第二市場等商圈為中西區重要交通要點，尤其是上下班尖峰時間交通流量大之情形更為明顯，其中臺灣大道與忠明路口及臺灣大道與五權路口為警一分局轄區高肇事路口，其發生肇因更以「闖紅燈左轉」、「未保持行車安全距離」為主。第一分局針對臺灣大道與忠明路口已工程改善，路口設置固定式科學儀器執法設備，針對忠明路往臺灣大道方向的右轉彎引道，增設引道告示牌，供用路人明確辨識，提早於右轉專用引道轉彎。


另五權路往臺灣大道方向的安全島，增設禁止快車道右轉禁制標示牌，避免於快車道右轉致交通事故發生；另臺灣大道與忠明路口已設置交通科技執法，針對高肇事違規項目精準執法，去(112)年已取締交通違規闖紅燈、未依標誌(線)共7,305 件，多管齊下以減少交通事故發生，保護市民生命財產安全。


分局長鍾承志提醒民眾行經路口時，謹記「車輛慢看停、行人停看聽」，車輛到路口要放慢速度，注意周圍人車，停讓行人通過，行人停等紅燈時要在安全地點停等，過馬路盯住來車，並注意車輛警示音，並呼籲民眾春節連假即將到來，請民眾外出時注意交通安全，切勿酒後駕車，飲酒找代駕或搭乘計程車，快樂出門平安回家。
 

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