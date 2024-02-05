特企／Nelita True傳人「程伊萱」音樂會　引領樂迷沉浸音樂饗宴

在古典樂聲中聽見愛情的聲音
鋼琴家程伊萱為美國傳奇鋼琴名師Nelita True的傳人。目前以鋼琴獨奏與室內樂演奏活躍於當今樂壇，演出足跡遍及巴黎、布拉格、米蘭、紐約、聖地牙哥、波士頓、舊金山、臺北等各大城市。擁有世界上最有名望的音樂學院之一「美國伊士曼音樂學院」鋼琴演奏碩士與博士學位，與生俱來纖細之心，成就鋼琴家程伊萱擁有一雙豐富情感與靈魂的雙手。這場以〈我愛你的各種樣貌〉為主軸的音樂會，靈感來自於愛爾蘭詩人 Roy Croft 對愛的詮釋：「我愛你，不光因為你的樣子，還因為，和你在一起時，我的樣子。我愛你，不光因為你為我而做的事，還因為，為了你，我能做成的事。」談及愛，程伊萱表示：「古典音樂和流行音樂一樣，都能透過不同的曲風詮釋愛的各種樣貌。然而，古典音樂透過不同的樂器、聲樂藝術歌曲等演奏方式，更能直擊觸動心靈。期待這場音樂會，藉由別出心裁的節目導聆橋段，以類似音樂沙龍的演出型式，近距離與樂迷互動，在古典樂聲中聽見愛的美好。」
以「愛」為名 豐盛的室內樂響宴
〈我愛你的各種樣貌〉在曲目安排上，一開始將與國內知名鋼琴家翁重華一起演奏佛瑞《多莉組曲》，程伊萱開心分享：「《多莉組曲》是一個很可愛的鋼琴四手聯彈作品，總給我一種淘氣的愛，靈感來自芭達克夫人的女兒海倫，以迷人優雅的旋律和活潑創新的技巧見長。希望讓聽眾帶著愉悅的心，與我們在古典樂聲中體驗愛的各種樣貌。」
此外，上半場將與小提琴家衣慎行帶來布拉姆斯《A大調第二號小提琴奏鳴曲Op.100》，歌曲是描述布拉姆斯對女中音史畢絲的愛慕，充滿女性的甜美與溫柔，既隱晦又強烈透露著對愛戀的渴望與浪漫之情，透過鋼琴與小提琴二重奏經典重現，帶領樂迷走進布拉姆斯的愛戀情懷。
節目下半場將與國內知名的男中音趙方豪精采詮釋古典音樂與文學融合的經典之作—舒曼《詩人之戀》聯篇藝術歌曲。舒曼的《詩人之戀》取材自海涅《歌集》中的「抒情間奏曲」。程伊萱分享到：「透過鋼琴演奏，男中音極富情感的聲樂演繹，再加上扣人心弦的詩詞，更深刻詮釋出舒曼當時創作這首曲目想要表達愛情欣喜的甦醒與失去的痛苦，充份展現愛情樣貌千迴百轉，與那令人為之糾心的苦澀。」
沈浸古典音樂享受生命共頻振動的美好
4歲就開始習琴的伊萱，古典音樂已是DNA的一部份，更是她生命的延伸。每一分鐘的呼吸及行走都在思考著如何將古典音樂融入大眾的生活之中，於是「敘事型」的演出型式油然而生，希望藉由每場音樂會向世人傳遞一個之於生命有意義的訊息。〈我愛你的各種樣貌〉即是在訴說愛的可貴與愛在當下的重要性。程伊萱表示：「音樂是我的生命，每一位進入音樂廳欣賞我們演出的聽眾，選擇此刻將他生命中的110分鐘與我同在，對我而言就是一種愛的展現；而我也會盡我所能演奏出最動人的樂曲，與大家一起徜徉在古典音樂所震盪出可令人身心愉悅的α波，享受生命共頻振動的美好。」售票資訊請上兩廳院售票系統。
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