名家論壇》膝關節／好萊塢的下一個黃金十年會是什麼？

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而《哈利波特》系列更是從本來各家片廠看不上眼的小說，得到華納情義相挺。從 2001-2011這十年，透過八部作品收割全球77億美金數字，也間接引領其他片場紛紛拍攝奇幻文學，如《黃金羅盤》、《納尼亞傳奇》等，但其他作品都沒有辦法抵達相似的票房影響力與成就。
第二個十年則是超級英雄路線，當然中間有幾年交叉疊合，那就是整個產業的可預測票房紅利榮景。
事實上，進入21世紀後的《蜘蛛人》、《X戰警》成功打下超級英雄電影可以走嚴謹高規格製作，更使得漫威一路從2008年推出的《鋼鐵人》，能開啟後面的黃金盛世，直到《復仇者聯盟：終局之戰》後，對於觀眾長達10來年的英雄審美疲勞也到一個臨界點。
即便漫威這套近乎超長篇連續劇製作概念，在第一個十年確實獲得出色成績，甚至也讓隔壁棚的DC對於英雄要快點集結，打《正義聯盟》群架才是正經事，但過快集結也造成許多副作用。
此外，漫威的長篇宇宙結構，但對於要累積新的觀眾確實也提高的門檻。
特別是當迪士尼要發展串流吸金主力，才能合理化華爾街對其股票的高估值。結果串流影集製作水準參疵不齊，如《律師女浩克》、《回聲女》等，也分散了觀眾注意力與信心。
如今第三個十年卻遇到疫情攪局、罷工影響、串流搶人搶作品。昔日曾經是黃金招牌的吸金動畫公司、製作公司們也一一陷入創作僵局。
不管是迪士尼、皮克斯或是《小小兵》的（照明娛樂Illumination）、《馴龍高手》、，《功夫熊貓》的夢工廠動畫DreamWorks Animation。特別是皮克斯高層約翰拉薩特說過去曾經說不會拍攝作品續集，降低創意發想。
但最後還是屈就了市場經濟，《汽車總動員》系列的周邊小車車經濟實在太香了，幾乎是電影票房的10倍經濟體，為了公司經營與財報數字，很難抗拒這樣的系列作品延展周邊商機授權等獲利。
動畫公司們複製IP續集可以理解，終究家庭觀眾的黏著度高，把動畫作品變成真人版作品，更是必要套利方程式。想想迪士尼這幾年，致力把過去成功動畫能實現票房紅利。其實前面幾部也都平安發財，《美女與野獸》、《阿拉丁》等，直到《小美人魚》才踢到政治正確、覺醒文化這塊爭議鐵板（但美國本土仍有出色成績）。
迪士尼這幾年在作品中是否矯枉過正？例如《巴斯光年》是否真的要在這類學齡孩童作品置入LGBT元素？這真的很值得討論。
另一個大問題在於串流是否瓜食院線觀眾呢？
給足資金拍攝，更不干預創作自由，也不設限片長長度，畢竟在串流上追求的是時間長度，能讓用戶黏著度越高，對串流財報才是正面利多。
不管是Apple TV、Netflix、亞馬遜、Disney+，招攬了雷利史考特、馬丁史柯西斯、大衛芬奇等優秀導演交出好電影。這對院線主力派的創作者來說，絕對有影響。
然而，最大的影院觀眾被拆分主力，其實不光是串流平台。更大來源在於抖音等短影音平台的崛起，讓青少年注意力難以集中在略具長度的創作上，短影音上各種五花八門、千奇百怪、獵奇挑戰、爭議模仿等。因此提高了觀看電影長片門檻，特別是超過兩小時以上的片長，能願意乖乖在影院看好看滿，都變成當代觀影美德。
好萊塢這兩三年面臨創意路線修正潮，必然要找到大的創作集體方向，才有可能引發新的黃金十年IP複製方程式。只是幾個大片廠也面對財報壓力，併購風聲四起的前提，如美國媒體娛樂大亨拜倫艾倫（Byron Allen）傳出加入收購派拉蒙環球之戰。
提出的收購方案好到讓對方很難說不，給有投票權的派拉蒙環球-A開價28.58美元/股，無投票權的B類股開價21.53美元，這其中甚至包括債務在內。
這筆交易的總價值爲300億美元，實在非常具有吸引力。不管收購與否，能否確保製作公司創作主力們不受收購時間表影響？這真心很難評估。
好萊塢的大片廠們要面臨經營或是轉型壓力，從營運角度來說，對各家百年公司而言，要經歷創作融資真金白銀的抽根風險。從創作主體來看，要能在少子化的全球浪潮中找尋新的靈感來源或是改編基礎，各國影視產業下一步聚焦的難度，絕對是百年一遇的大銀幕不可能任務。
●作者：膝關節／影評人
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