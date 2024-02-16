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二次元兒少性影像怎麼管？網友自嘲「會Win喔」　連署過回應門檻

▲近期「會Win喔」已然成為新的網路用語，取代以往「小心FBI」等說法。（示意圖／取自unsplash）
▲近期「會Win喔」已然成為新的網路用語，取代以往「小心FBI」等說法。（示意圖／取自unsplash）

記者林志怡／台北報導

iWin日前下架日本成人遊戲相關分享內容，且衛福部等相關單位將於3月就虛擬創作相關兒少判定標準進行討論。近期「會Win喔」已然成為新的網路用語，也有網友在公共政策網路平台發起連署，希望相關單位拿出資料與證據再做討論，並提到3月的會議中，希望有50%的二次元創作相關的利害關係人參與。

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日前有民眾向iWin檢舉，有網友分享日本成人遊戲資訊，該民眾認為，遊戲中的角色看起來像小孩，有涉及兒少性剝削之虞，經衛福部授權，iWin將該位網友的分享文章下架處理，但相關做法引起網友不滿，認為二次元創作受兒少性剝削條例規範，將限制創作者自由、且判斷標準過於空泛。

衛福部曾解釋，依據《兒童及少年性剝削防制條例》，只要是「兒童或少年的性影像」，與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，就會屬於法規禁止範疇，但實務上仍要以個案判定，相關標準、原則訂定，3月會再開會討論。

然而，事件爆發後，雖衛福部多次解釋，但網友與網路討論平台仍有不滿聲浪，近期「會Win喔」更成為網路新興用語，幾乎替代以往「小心FBI」等用詞，只要動畫或創作出現外表類似兒童的角色，即使內容不見得與性相關，仍會有網友發表相關留言、自我解嘲，但也有些網友會憂心提醒創作者小心、害怕有人檢舉後，整個論壇都被清算。

近期有網友以「二次元創作（虛擬產物、圖畫）受兒少性剝削條例規範限制的適切性」為題、在公共政策網路參與平台發起連署，主張相關單位應提供二次元創作與真實兒少受害的相關證據、其他國家類似措施執行結果等，再進行法規研議。

此外，對於3月的相關標準討論會議，連署中提到，希望官方邀請與會名單與二次元創作相關的利害關係人（如出版商、創作者等）數量應達50%，且和政府方主管機關、民間團體之間不得有相關利益關係，需遵守利益迴避原則，且判斷標準應考量二次元創作(虛擬產物、圖畫)相關產業與創作特性。

連署也希望安排公正客觀的單位主導此條例的修訂，研議過程和結果也應受民眾監督，因此建議開設公開直播供民眾參與，且不隱藏相關影片內容，對於《兒少性剝削防制條例》中所述兒童及少年之定義範圍應該要更具體定義。

該提案自2月5日開始，2月6日通過檢核，2月7日即通過覆議門檻，截至2月16日，計有1萬5361人附議，相關機關須於4月7日前回應。

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