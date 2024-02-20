瑞康屋新品發表 展現永續料理與美學融合的綠色時尚

我是廣告 請繼續往下閱讀
瑞康屋全新推出的HOTPAN 休閒鍋「夕霧花園」系列，是以清新花草為靈感，打造出一系列令人陶醉的色彩搭配；從柔和的粉色、清新的翠綠到靜謐的淡紫，每一種色調都彷如春天微風，帶來舒適自在感受，讓鍋具有如餐桌上的藝術品，為生活融入春光美景。
瑞康屋舉辦的新品發表會，第四度以「食光旅行」為主題。瑞康屋創辦人蔡蕙玲表示，期待今年運用家的味道倡導「永續料理」，打造環境、料理與美學的共創生活。此外，搭配永續料理的概念，為喜愛料理的顧客保存並流傳家的味道；同時透過友善土地的理念，在享用美食的同時，也守護我們的環境。
活動現場全都使用環保紙材製作展場，以體現永續節能的核心價值，並展示瑞康屋最新的綠色節能鍋具，其中包括省能源的HOTPAN 休閒鍋，以及運用回收鋁製成的不沾鍋，不但在料理時可以節省能源並降低碳排放，還能幫助烹調省時省力！
此外，本次發表會更與台東小農 – 皇家穀堡，聯名合作推出「瑞康米」——與在地小農、農會精心挑選營養滿分的「胚芽糙米」，期待產地到餐桌最短的距離，運用材質優良的鍋具烹調新鮮食材，輕鬆享用美好料理，還能間接幫助碳足跡的降低。
還有與糧品屋在地小農李秀英合作，使用來自嘉義縣太保市的「溫室玉女番茄」，以及蜂蜜專家「泉發蜂蜜」，不只品味到最地道的台灣風味，更體現永續節能的核心價值。同時，也邀請屏東萬巒「鄉長百香果」攜手合作。這款百香果友善種植方式更是瑞康屋所看重的環保理念，透過支持台灣在地小農，不僅能品嚐到最純粹的風味，更能一同守護土地環境，實現可持續的美好未來。