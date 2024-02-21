東部外海「地震連4發」！最大規模5.6 氣象署曝原因、餘震情況
昨（20）日深夜至今（21）日凌晨，台灣東部外海一連發生4起有感地震，芮氏規模分別為5.4、5.0、5.6、4.9，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，這幾起地震主要是菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞引起，距離台灣遙遠，影響較小，後續餘震也不會太頻繁，無須擔憂。
記者張志浩／綜合報導
昨日晚間9時56分，東部外海先是發聲芮氏規模5.4的小區域地震，隨後晚間10時18分，再出現芮氏規模5.0地震，後續晚間10時57分，芮氏規模5.6地震接力，今天凌晨0時08分，再一起芮氏規模4.9地震，4起地震最大芮氏規模為5.6，深度落在25.7公里到50.9公里。
吳健富指出，昨晚菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊發生碰撞後，從花蓮往下隱沒，觀測位置在琉球海溝、南澳海盆、東南澳海盆附近，不只離台灣遠，地震深度也較淺，研判對台灣影響小，本島震度最大也僅2級。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也補充，昨晚至今天早上花蓮外海共發生4次有感地震，2022年5月9日花蓮外海也曾發生芮氏規模6.2的地震，當時日本電視台曾經做了報導，討論台灣與那國島周邊連續發生地震，日本政府地震研究委員會估計未來30年，與那國島周邊地區發生規模7.0至7.5的可能性為90%，並有可能引發海嘯，應做好準備。