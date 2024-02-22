冠軍不是草莓！台灣水果「農藥殘留」排行榜曝光 營養師教這樣做
台灣一年四季盛產的水果多樣，鮮甜多汁的滋味不僅受到國民喜愛，高品質也廣受各國消費者喜愛。但近期農業部最新公告的「台灣水果農藥殘留排行榜」，其中最高農藥殘留比率最高的是百香果，已經連續蟬連三年冠軍，刻板印象中的高農藥殘留水果草莓則是第5名。對此，營養師程涵宇也提醒處理水果的注意事項。
記者潘毅／綜合報導
據農業部最新公告的「110年台灣蔬果農產品農藥殘留監測研究成果報告」，一般果園水果計抽驗4119件樣品，共檢測6大類別水果，包括「大漿果類」、「小漿果類」、「柑桔類」、「梨果」、「核果類」及「瓜果類」等。其中抽檢不合格率為2.2%，以瓜果類最高(4.7%)。但農業部也強調，研究抽檢之樣品皆為未清洗、未去皮之樣態，與一般消費者取食前已經清洗、去皮或烹煮不同。
📍台灣水果「農藥殘留」不合格率最新排行榜
第一名：百香果14%
第二名：西瓜7.1%
第三名：木瓜6.6%
第四名：荔枝5.6%
第五名：草莓4.7%
第六名：龍眼4.3%
第七名：印度棗4.1%
第八名：哈密瓜4.1%
第九名：香瓜3.5%
第十名：枇杷3.3%
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第十一名：香蕉3%
第十二名：檸檬2.5%
第十三名：芒果2.4%
第十四名：柳橙2.3%
第十五名：釋迦2.2%
第十六名：蓮霧2.2%
對此，營養師程涵宇也發文提到，農藥對人體危害依種類不同，攝取過量會中毒，長期累積會造成肝腎負擔，「但好在這次上榜會直接食用的水果只有草莓、印度棗、蓮霧是連皮吃」，其他大部分水果都是帶皮的。
程涵宇也提醒，在切水果之前、去外皮之前水果一定要先洗，因為當我們在去皮剝皮的時候，水果表皮的農藥可能會不小心沾染到果肉而吃進去。並補充，水果可提供多種維生素及礦物質，其中維生素C幫助抗氧化，鉀穩定血壓，水果還含有各種類黃酮、花青素等提升身體保護力的植化素，吃水果是很幸福的事。