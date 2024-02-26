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砍藥價釀慢性病用藥危機？藥界喊健保統一採購　薛瑞元回應了

▲衛福部長薛瑞元指出，藥品採取「統一採購」，不一定是解決健保藥價問題的好方法。（圖／記者林志怡攝，2024.02.26）
▲衛福部長薛瑞元指出，藥品採取「統一採購」，不一定是解決健保藥價問題的好方法。（圖／記者林志怡攝，2024.02.26）

記者林志怡／台北報導

衛福部健保署日前宣布4月起調整藥價，其中有大量慢性病用藥的健保藥價遭砍，藥界擔憂可能引發廠商停產、造成後續缺藥問題，藥師公會全聯會理事長黃金舜則呼籲，應對價格砍到地板價的藥品採取「統一採購」。但衛福部長薛瑞元認為，目前健保沒有相關機制，這也不一定是個好方法。

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黃金舜接受媒體聯訪表示，藥廠經過健保砍價後，還面臨醫院議價的問題，最快6個月後就會出現缺藥潮，希望健保署研議，對已經來到地板價的藥品，採取統一採購措施，確保廠商的喘息空間。

對於藥界反應的情況，衛福部長薛瑞元接受媒體聯訪表示，今年調整藥價的品項已經是近年來做少，預估影響層面應小於歷年，且不只有本土藥廠受影響，原廠專利過期的藥品反而藥價砍比較多，但對於藥界所希望的統一採購作法，健保目前沒有這類機制，且這樣做「不一定是個好的方法」。

健保署長石崇良則文字回應媒體，並說明指出，這次健保藥價調整，預計降低55.3億元的支出，佔總申報藥費的2.8%，調幅低於歴年平均3.3%，而目前健保給付的1.4萬項藥品中，其中約9500項未調整、17品項調升、4551品項調降，調整的品項數目，是2013年實施「藥品費用支出目標制（DET）」以來最少的一次。

針對有調升或調降健保給付藥價的藥品，石崇良指出，其中有78.6%、計3590項是國產藥品，占總調整額度的35%；另有21.4%為輸入藥品，計978項，佔總調整額度的65%，希望藉此調整，使健保有餘裕收納新藥給付，健保藥品政策改革相關方案也積極研議修法草案，持續與相關利害團體討論溝通中。

石崇良也強調，這次調整時，已經考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，以確保藥品穩定供應，若公告後，廠商如有不敷成本情況，可於3月8日檢具成本分析資料，向健保署提出價格調整建議。

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