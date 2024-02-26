年底恐缺藥！已有藥廠規劃停產　黃金舜曝「醫院藥價差」再砍一層

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然而，黃金舜接受媒體聯訪時表示，這次健保藥價調整中，被調降的品項有93%是健保給付超過15年的「老藥」，且幾乎都是慢性病用藥，但這些廠商除了被健保砍價，接下來和醫院議價的時候，其實還要再面臨第二次砍價。
黃金舜解釋，健保核價完成後，藥廠和醫院會就此進行議價，以作為軟便劑的氧化鎂（MgO）為例，健保核價為一顆2元，但廠商與醫院議價後，依據藥廠的反應情況，廠商實際只拿到0.8元，其餘1.2元是被醫院拿走、賺取「藥價差」，廠商的利潤非常有限，也是目前國內有5張氧化鎂藥證、卻只有1張生產中的原因。
此外，黃金舜指出，雖然健保藥價已經來到地板價的藥品廠商，可以通過申請「申覆」、來爭取給付藥價的討論空間，但因為要主動提交成本分析，等於藥品成分等商業機密全部都要給出去，在藥物已經超過專利期、利潤又相當有限的情況下，廠商不會願意申請。
黃金舜表示，這次健保砍藥價之後，廠商在醫院端會再面臨第二次的砍價，利潤再度受限、恐走向停產，目前已經有藥廠對他提到，該廠的13項慢性病用藥中，有9項規劃停止生產，而他預估，大約6個月後就會出現另一波缺藥潮，屆時作為供貨末端的藥局根本措手不及。
因此，黃金舜指出，對於價格已經砍到地板價的藥品，健保應該研議採取「健保署集中採購」的作法，保證藥廠有喘息空間，而採購量可以通過歷年來的常規用量估算，確保廠商的利潤不會被醫院拿走，若沒能提前規劃，5年後受影響的慢性病族群，可能從現在的600萬攀升到1000萬，呼籲健保署未雨綢繆。