228事件由來、衝突懶人包！台灣首個法定假日　促進施行週休二日

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「二二八大屠殺事件」於二戰後不到一年時間的1947年2月27日至5月16日間發生，其背景極為錯綜複雜，並非單一因素所造成。首先由於長達五十年的日本殖民統治，台灣人對中國的政治制度與社會現況，均缺乏了解，因而於1945年末期望落空。
其次，在政治方面，行政長官制度說明上有諸多缺失，包括軍紀欠佳政治參與和待遇也極不公平的情況下，經濟方面不當管制，導致百業蕭條、物價飛漲，失業人口快速攀升，復員返鄉的前台籍日軍軍人就職無路，逐漸形成一股不滿政府的暗潮，加上當時行政長官執政不當，以致下情不能上達，官民關係持續惡化。
🟡二二八事件導火線
「二二八大屠殺事件」導火線源自緝查私煙失當，專賣局查緝員與警察大隊查緝私菸時，使用槍械擊打擁有私菸的林姓婦人頭顱，現場鮮血直流，引發圍觀群眾氣憤，將查緝員包圍，並高喊「阿山（外省人)不講理」、「豬仔太可惡」、「還給香煙」，查緝員慌忙逃走間，竟向群眾開槍，不幸誤殺當時在自宅樓下觀熱鬧的無辜市民。
2月28日民眾因緝私傷害人命事件未獲解決，市民發起遊行示威，要求政府懲治肇事者、改善民生，台灣省政府被認為涉嫌協助查緝員行兇，台灣人民與政府的衝突達到頂峰，爆發抗議、罷工、示威活動，並且有多個省市宣告自治。
🟡二二八事件傷亡與受害情況
政府認定「二二八大屠殺事件」是一叛國行為，將參加抗爭組織者與暴動者一同列入所謂「黑名單」，加以緝捕、處刑。然而，涉案的認定是否無誤，執行時是否無枉無縱，後續經過研究調查，存在不少弊端，包括大部分參與者自認無叛國意圖，僅以改革台灣政治為訴求，卻遭到以「意圖顛覆政府」的罪名處置。
且因動亂頒戒嚴令，卻因多數市民不諳國語或大陸其他方言，以致不少民眾在綏靖期間上學、上班或外出工作時，因聽不懂士兵的語言警告慘遭設施。經過二二八事件紀念基金會統計當年的傷亡情形，始終未能獲得一精確數字。
🟡二二八為台灣首個國定假日
1995年3月22日，立法院三讀通過《二二八事件處理及補償條例》，將2月28日法定為非假日的紀念日，定名為「和平紀念日」；1997年2月25日將原本不放假的2月28日改為國定假日，為中華民國第一個法定的國定假日。
1997年3月10日，行政院人事行政局長在立法院宣布為推動周休二日，將把二二八紀念日、青年節、婦幼節、端午節、中秋節、教師節、光復節、蔣公誕辰紀念日、行憲紀念日等九個國定假日，彈性調整各分成兩個半天挪到周六休，紀念日當天不放假，使每年有十八周自然變成周休二日，促進臺灣施行周休二日。