皮蛇長滿一圈會死？8成6人輕忽「帶狀疱疹」風險、近半自認不會得

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調查結果顯示，大多數人並不了解自身罹患帶狀疱疹的風險，86%受訪者對疾病有錯誤的認知，包括26%的人以為，只有1%的人一生中會面臨帶狀疱疹風險；17%認為罹患比例為千分之一；甚至有近一半、49%的人，認為他們不太可能患上帶狀疱疹。
「帶狀疱疹」就是俗稱的「皮蛇」，由同樣會引發水痘的「水痘-帶狀疱疹病毒」所引發，通常表現為皮疹，胸部、腹部或臉部出現疼痛性水泡，患者經常將之描述為灼熱感、刺痛或突發性疼痛的症狀，有別於一般的皮膚疾病，帶狀疱疹會沿著神經節擴散、蔓延，也因此才會有「皮蛇長滿一圈會死掉」的迷思出現。但該調查結果顯示，有十分之一的受訪者不知道帶狀疱疹最常見的這些症狀；超過28%竟然誤認為帶狀疱疹「基本上無害」。
國際老化聯合會提醒，帶狀疱疹出疹後，患者還會出現帶狀疱疹後神經痛（PHN），可能持續數週或數月，有時甚至長達數年。且PHN是帶狀疱疹最常見的併發症，發生率不低，占所有帶狀疱疹病例的5到30%。
衛福部疾管署也在網站上提到，帶狀疱疹是水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再活化的表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，之後此病毒會潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。
疾管署指出，帶狀疱疹一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹。急性期皮疹及疼痛持續時間約數週，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，此併發症疼痛可能持續數月甚至超過1年的時間。其他併發症包含眼部帶狀疱疹，嚴重可能導致失明。曾經得過帶狀疱疹者，痊癒後可能會再復發。
疾管署說，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、及免疫功能低下族群，包含人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等。建議接種帶狀疱疹疫苗，可提高水痘-帶狀疱疹病毒特異性免疫力，預防帶狀疱疹及其併發症，如有接種需求，可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種。